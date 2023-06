Il ministro Abodi annuncia altri investimenti "Lo sport come difesa immunitaria del sociale"

"Lo Sport è la difesa immunitaria sociale". E’ il concetto chiave che racchiude il significato dell’intervento del ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, che ha voluto presenziare ieri ad Ancona, a Palazzo Li Madou, al convegno "Marche, sport e società ieri, oggi e... domani?". "Da questo incontro – ha proseguito il ministro - ho tratto molti spunti e riflessioni ed emerge un fatto fondamentale: lo stimolo e la consapevolezza di ciò che c’è ma anche la lucidità di riconoscere ciò che manca. Un contributo molto importante all’Agenda futura del Governo in spirito di piena collaborazione con il governo regionale, il Coni e il Cip. Qui nelle Marche trovo un terreno fertile non solo all’inclusività ma anche alla coesione. Oggi qui ci siamo presi tutti delle responsabilità - ha continuato il ministro Andrea Abodi – e io per primo un sincero impegno ad assicurare misure finanziarie in grado di abbattere non solo le barriere architettoniche, ma anche quelle culturali ed economiche. Il prossimo mese uscirà il bando ‘Sport e periferie’ che potrà essere un concreto contributo al miglioramento delle strutture, ma occorre anche una ricognizione del numero delle palestre a cominciare dalle scuole facendo emergere i margini di miglioramento, lavorando in armonia con istituzioni, categorie, società".

Obiettivo del convegno era fare il punto sullo stato di avanzamento del processo di inclusione in atto nelle Marche attraverso lo sport.

"Vogliamo valorizzare il grande lavoro svolto dal Coni e dal CIP – ha sottolineato il presidente Francesco Acquaroli – che hanno affrontato temi fondamentali sulle pari opportunità, sull’inclusione, sul ruolo dello Sport. Questa è un’occasione per comprendere appieno il significato dell’evoluzione dello Sport come valore e come potenzialità per la nostra società. Un settore che è cambiato tantissimo e rapidamente ed è fondamentale mettere mano alla legge regionale del 2012, insieme a tutti i soggetti sportivi e agli operatori sociali".

Il convegno ha visto anche i video saluti del presidente del Coni, Giovanni Malagò e del Comitato Paralimpico nazionale Luca Pancalli, gli interventi dei presidenti del Coni Marche, Fabio Luna, del Comitato Italiano Paralimpico Marche, Luca Savoiardi, della Fondazione G. Cardinaletti, Andrea Cardinaletti e dell’Ordine dei giornalisti delle Marche, Franco Elisei.