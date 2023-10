Il Moie in dieci espugna il campo di Mondolfo: vittoria per 2-0 Atletico Mondolfomarotta e Moie Vallesina si affrontano a Mondolfo. Il Moie Vallesina si aggiudica la partita grazie ai gol di Rossetti e Mosca su rigore. Fabrizi viene espulso per doppia ammonizione.