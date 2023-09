Il Moie Vallesina non perdona Stesa la matricola Pergolese

MOIE VALLESINA

2

PERGOLESE

0

MOIE VALLESINA: Anconetani, Cameruccio, Giampaoletti, Carboni (43’ st Fabrizi), Balducci, Marini, Sassaroli, Mosca, Rossetti (38’ st Paolucci), Giunchetti (20’ st Pandolfi), Costantini (25’ st Yuri). All. Rossi

PERGOLESE: Michelizzi, Salsiccia, Romitoni (12’ st Bucefalo), Fontana, Lattanzi (40’ st Rebiscini), Savelli, Petrucci, Gaia, Fraternali (10’ st Di Pietro), Palazzi (38’ st Carbonari), Montanari. All. Guiducci

Arbitro: Tavani di Jesi

Reti: 7’ st Rossetti, 30’ st Carboni (rig)

Come in Coppa Italia così in campionato. Il Moie Vallesina vince ancora e sempre in casa e con lo stesso risultato. Stavolta a cadere al Pierucci è la neopromossa Pergolese, alla prima di campionato, mentre in Coppa Italia la formazione di Rossi aveva superato una settimana prima il Fabriano Cerreto. Partita combattuta con i gol che arrivano solo nella ripresa. Nel primo tempo da segnalare il rigore sbagliato dagli ospiti con Montanari che calcia sulla traversa (43’). A inizio secondo tempo il Moie sblocca il risultato con Luca Rossetti che da distanza ravvicinata non perdona. La squadra di casa acquisisce maggior sicurezza e alla mezz’ora realizza il raddoppio su calcio di rigore realizzato da Carboni chiudendo definitivamente la sfida. Per il Moie Vallesina davvero un buon inizio stagione.