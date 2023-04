Il momento è delicato, arriva anche Tiong

Patron Tony Tiong tiene alla sua creatura come il primo dei tifosi biancorossi. E nonostante la lontananza non la vuole lasciare sola in un momento così difficile. Il presidente sarà presente alla partita di domani con la Carrarese, per dare uno stimolo in più ai ragazzi di Colavitto, per soffrire e, magari, gioire con loro e con il pubblico anconetano. Perché la squadra ne ha bisogno e in questo momento di crisi anche la presenza di Tony Tiong allo stadio può essere la molla che fa scattare quel qualcosa in più di cui la squadra ha urgente bisogno per tornare a vincere e a sorridere. Mister Tiong dovrebbe arrivare oggi ad Ancona, forse domattina, ma una cosa è certa: domani a Del Conero ci sarà, deciso a far sentire la sua vicinanza alla squadra in occasione di questo importante appuntamento. Ieri la squadra s’è allenata al Del Conero nella massima tranquillità, a porte chiuse, per mantenere alta la concentrazione e per evitare qualsiasi distrazione: l’aspetto mentale è fondamentale, specie in queste circostanze, e la partita con la Carrarese rappresenta un crocevia troppo importante, in questa stagione regolare, per trascurare anche il minimo dettaglio. Domani pomeriggio, sempre a porte chiuse al Del Conero, è previsto l’allenamento di rifinitura in cui Colavitto scioglierà gli ultimi ed eventuali dubbi sulla formazione da opporre agli apuani. Anche ieri Mondonico s’è allenato a parte, dunque al momento l’undici più probabile dovrebbe prevedere De Santis e Camigliano centrali di difesa davanti a Perucchini, supportati sulle fasce da Mezzoni e Martina. A centrocampo rientrano Gatto e Simonetti, insieme a loro uno tra Paolucci e Prezioso. In attacco dubbio tra Spagnoli e Melchiorri, mentre esterni dovrebbero giocare Petrella e Di Massimo. Intanto l’ex patron e socio di minoranza Mauro Canil nei giorni scorsi è intervenuto sull’argomento centro sportivo, il bando per l’alienazione dell’area è stato pubblicato dal Comune nei giorni scorsi: "L’avvio dell’iter per la realizzazione della struttura è il punto di inizio di un progetto molto importante – ha detto Canil –. Sin dal primo incontro, il presidente Tony Tiong ha sposato per intero i progetti che già erano stati ideati. Fra questi è stato sempre prioritario il nostro settore giovanile. Sono sempre stato convinto che il centro sportivo sia un asset imprescindibile e fondamentale per consentirci di sviluppare un progetto basato sulla crescita dei giovani. La disponibilità del centro consentirà alla società di svolgere nel migliore dei modi tutte le attività relative al settore giovanile". Ad arbitrare l’incontro di domani ci sarà Luigi Catanoso di Reggio Calabria, insieme a lui gli assistenti Luca Feraboli di Brescia e Giuseppe Licari di Marsala, quarto ufficiale Alessandro Recchia di Brindisi. Catanoso quest’anno ha arbitrato quattro partite del girone B, distribuendo una media di 4,5 gialli a gara, più un rosso e un calcio di rigore: curiosamente, tutte e quattro le partite da lui arbitrate si sono concluse in parità.

Giuseppe Poli