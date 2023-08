Il Mondiale 2023 di Glasgow: il podio di Castelfidardo 2021

La quinta tappa con arrivo a Castelfidardo della Tirreno Adriatico 2021 se la ricordano ancora in tanti. Difficile dimenticarla. Per le difficoltà del percorso, inedito, ma alquanto spettacolare, emozionante, insidioso e selettivo, per le stradine e per la pioggia, freddo e vento (da classiche del Nord), ma anche per l’ordine di arrivo davvero regale. Con l’olandese Mathieu Van der Poel a sfrecciare da solo sul traguardo di via Donizetti davanti allo sloveno Tadej Pogacar e al belga Wout Van Aert dopo oltre duecento chilometri corsi da Castellalto a Castelfidardo, nella tappa regina di quell’edizione della corsa dei due mari. Quei tre che – curiosità – domenica a Glasgow si sono ritrovati assieme un’altra volta, ma su un podio del mondiale (su strada) e a migliaia di chilometri di distanza: a Glasgow. Su un percorso definito da molti una kermesse anche per le tante curve, ma spettacolare, dove non è mancata la pioggia e lo show dei corridori. Come a Castelfidardo. E in Scozia, come il 14 marzo di più di due anni fa sulle strade fidardensi, a suonare a festa sempre lui, il figlio e nipote d’arte Van Der Poel, nuovo campione del mondo. Stavolta d’argento è rimasto Van Aert e di bronzo Pogacar, ma seppur cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia: spettacolo puro sui pedali. Da Castelfidardo a Glasgow. Sottolineato sui social anche da Marco Stracquadanio, responsabile nel 2021 del comitato tappa con l’arrivo a Castelfidardo: "Per far emergere i migliori al mondo basta proporre percorsi impegnativi".