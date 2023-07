Il nuovo main sponsor di Ancona: Centro Software

L’Ancona ha un nuovo main sponsor che comparirà sulle maglie biancorosse nella prossima stagione ed è Centro Software. Nei giorni scorsi, infatti, è stata sancita la partnership tra la società di mister Tiong e l’azienda bolognese che sviluppa software per le imprese. "Abbiamo fortemente voluto la sponsorship della squadra dell’Ancona nel prossimo campionato – ha dichiarato Francesca Govoni, marketing operations manager di Centro Software -. Riteniamo questa iniziativa un tassello fondamentale nella nostra strategia di sviluppo del brand sul territorio marchigiano perché fin da subito abbiamo condiviso con la società biancorossa l’ambizioso progetto nel medio-lungo periodo di investire e crescere sempre più nei nostri rispettivi ambiti di competenze. Inoltre, alla base dello sport più popolare e amato del nostro Paese vi è un valore di cui siamo main sponsor da sempre: il gioco di squadra. In azienda lo promuoviamo attraverso principi e comportamenti etici che mirano alla massima collaborazione, al rispetto reciproco, alla responsabilità e alla formazione dei giovani talenti, proprio come avviene in un club calcistico". Quindi l’amministratore delegato dorico, Roberta Nocelli: "Centro Software è una realtà consolidata con quartier generale a Bologna e diverse filiali in Italia, e tra queste Ancona. Siamo onorati di poter contare sul loro supporto perché questo significa legarci a un brand serio in modo importante e questa iniziativa ci inorgoglisce. Saranno i nostri main sponsor e saranno presenti sulle nostre maglie ufficiali da gara che presenteremo ad agosto. Li ringrazio a nome mio e del presidente Tiong per la fiducia, con la speranza che il nostro rapporto diventi sempre più importante nel tempo". Centro Software è una società che sviluppa software Erp (Enterprise resource planning) intelligenti per la gestione dell’impresa, grazie all’integrazione con le nuove funzioni di intelligenza artificiale.