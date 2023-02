Il Palaindoor si riaccende: arriva Jacobs

Nel pomeriggio di domenica, Marcell Jacobs sarà l’uomo-simbolo degli Assoluti indoor di Ancona, in diretta tv sui canali Rai. Al Palaindoor marchigiano il velocista allenato da Paolo Camossi andrà alla ricerca del suo terzo titolo italiano di fila nei 60 metri e tornerà a gareggiare in Italia a quasi otto mesi dall’ultima volta: erano gli Assoluti di Rieti dello scorso giugno. Polverizzati in pochi giorni i biglietti per assistere alle sue volate (ancora in vendita invece quelli di sabato 18), ‘Crazylongjumper’ è pronto a infiammare il pubblico nel doppio turno (batterie dalle 16.40, finale alle 17.35) e a confrontarsi con gli altri sprinter italiani, su tutti l’emergente Samuele Ceccarelli balzato a un significativo 6.58, peggiore di un solo centesimo rispetto al Jacobs di Lodz. Ma la sfida è soprattutto a distanza: rispondere al 6.49 sfoggiato dal britannico Reece Prescod a Berlino è l’imperativo per il fuoriclasse azzurro, attualmente sesto in Europa dell’anno. Anche l’ultimo fine settimana è stato show al PalaIndoor. Volano i fratelli-sprint dell’atletica nei Campionati italiani allievi, al Palaindoor di Ancona. Un’altra medaglia d’oro al collo di Alice Pagliarini (Atletica Fano Techfem), scatenata anche nei 200 con l’eccellente crono di 24"16, seconda under 18 italiana di sempre a nove centesimi dal record nazionale e primato marchigiano assoluto dopo aver dominato nei 60 di sabato. Ancora sul podio Francesco Pagliarini, classe 2007, argento nei 200 che si aggiunge al bronzo dei 60 metri, al debutto nella categoria, con 22"09 arrivando a un solo centesimo dal recente personale. Davanti c’è l’emiliano Alessandro Trotto (Pontevecchio Bologna) con 21"90. Notevole anche il settimo posto di Destiny Omodia (Sef Stamura Ancona) capace di aggiungere oltre quaranta centimetri al proprio limite nel salto triplo con 13.63. Nei 60 ostacoli c’è il nuovo exploit della trentina Sofia Pizzato (Lagarina Crus Team), bronzo europeo di categoria nella scorsa estate, che con 8"23 riscrive la migliore prestazione nazionale per la seconda volta in questa stagione, tre centesimi in meno del suo primato di due settimane fa. Si supera nei 60 ostacoli al maschile Matteo Togni (Bergamo Stars), ancora in ascesa con 7"74 ad appena tre centesimi dal record.