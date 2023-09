Il Pedale Chiaravallese spinge forte sui giovani: vittoria di Gianmarco Paolinelli

Il Pedale Chiaravallese continua a dominare tra i giovani. Anche domenica la storica formazione del Pedale piazza sul gradino più alto del podio un proprio atleta. Nell’ultima gara stagionale della categoria Esordienti la stoccata vincente negli Esordienti di secondo anno è quella di Gianmarco Paolinelli che ha la meglio sul resto della concorrenza dopo una gara combattuta, dove tenta la fuga anche il campione regionale Edoardo Fiorini, sempre del Pedale, con all’attivo nove vittorie in stagione. A Fiorini gli sfugge però la decima perla (chiuderà sesto), ma alla fine è sempre la sua squadra a trionfare grazie a Paolinelli che ha più gamba allo sprint rispetto a Gioele Di Giacomo del Team Cingolani conquistando così la Coppa Beata Vergine Addolorata con i primi due atleti dell’ordine di arrivo rappresentanti di squadre della nostra provincia. Per Paolinelli si tratta quest’anno della terza vittoria stagionale, con il Pedale che domina la classifica di categoria dopo una stagione da applausi. Da segnalare nei primi dieci oltre a Fiorini (sesto) l’ottavo e il nono posto di due atleti del Team Cingolani, i fratelli Tommaso e Filippo Cingolani. La Coppa Beata Vergine Addolorata, giunta alla 54^ edizione, vede la presenza di 64 ragazzi, tra cui due allieve, provenienti da varie regioni italiane ed è allestita dal Club Ciclistico Campocavallo (che ha organizzato in precedenza anche il Gp Adalberto Gabrielloni). Negli esordienti di primo anno vittoria invece di Riccardo Pierangelini del G.C. La Montagnola che conquista il Trofeo Gammaplastik serramenti con dieci secondi di vantaggio su Giulio Vitali e Davide Sdruccioli entrambi del Team Cingolani. Sempre per il Team Cingolani da segnalare il decimo posto di Matteo Bruni. Per Pierangelini si tratta del quinto successo stagionale.