Il Perugia è ancora imbattuto. I biancorossi cercano l’impresa

Dici Perugia e subito affiorano dolci ricordi nella mente del tifoso anconetano: non parliamo solamente del Renato Curi, dove nel 2000 si consumò una delle imprese più memorabili dell’Ancona calcistica, ma proprio dell’avversario. Dorici e umbri non si affrontano da quattordici anni, ma gli ultimi precedenti al Del Conero hanno visto la formazione perugina uscire sempre sconfitta dagli scontri diretti. L’ultimo precedente risale infatti al 9 agosto 2009, in occasione del primo turno di Coppa Italia: l’Ancona di Sandro Salvioni si impose per uno a zero grazie al gol dopo soli tre minuti di Salvatore Mastronunzio, ma il ricordo più bello risale all’anno prima (tanto per rimanere in tema di imprese memorabili).

Il 25 maggio 2008 infatti, in occasione delle semifinali play-off di Serie C, l’Ancona di Francesco Monaco è chiamata a ribaltare il ko per 3-1 del Curi e per farlo serve vincere con due gol di scarto: l’impresa è servita, con le reti del solito Mastronunzio e di Umberto Cazzola nella ripresa, preludio alla vittoria nella finale contro il Taranto che sancirà il ritorno dei dorici in Serie B. Nel corso della regular season, il 4 novembre 2007, era arrivata un’altra vittoria con analogo punteggio: due a reto, per via della reti firmate da Miglietta (che sarebbe poi stato ceduto all’Arezzo nel mercato di gennaio) e Nassi. Nella stagione precedente, invece (con la squadra che si salvò solo ai play-out), arrivò una vittoria di misura grazie alla punizione di Cichella. L’ultimo precedente in Serie A è invece datato gennaio 2004, con l’Ancona di Nedo Sonetti che impattò a reti bianche contro il Perugia di Serse Cosmi, in una gara che, più che per la partita in sé, passò più alla storia per la fantozziana presentazione in maglia di dorica di Mario Jardel (che andò a salutare i tifosi ospiti invece che quelli anconetani, ndr).

Ma è bene tornare al presente: l’attuale campionato racconta di un Perugia attualmente terzo in classifica e ancora imbattuto dopo undici giornate, desideroso di tornare subito in cadetteria dopo la dolorosa retrocessione dell’anno scorso. Cadetteria a cui ambisce invece con un’accurata programmazione l’Ancona, che con il ritorno di Gianluca Colavitto sta lentamente tentando una pronta risalita dopo la partenza ad handicap. Se è vero quindi che per i dorici l’impegno si presenta come ai limiti del proibitivo, altrettanto vero è che per gli umbri sarà tutt’altro che semplice, visti i precedenti poco incoraggianti in terra anconetana.

Intanto la squadra, dopo due giorni di riposo, ha ripreso ad allenarsi ieri mattina al "Paolinelli". Differenziato per Pellizzari, mentre Nador, in permesso, si riaggregherà alla squadra domani. Il centrocampista è stato convocato dalla Nazionale del Togo per le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 (Sudan-Togo e Togo-Senegal del 16 e 21 novembre).

Gianmarco Minossi