Il presidente Luna: "Un anno pieno di lavoro e complesso ma anche di grandi soddisfazioni"

Il 2022 è stato un anno "complesso ma pieno di lavoro e di soddisfazione" ha dichiarato Fabio Luna, presidente del Coni Marche. Il governo dello sport regionale ieri ha tracciato un bilancio consuntivo dell’anno passato, un anno intenso, di ripresa e di successi, che gratifica il lavoro di Luna e dei suoi collaboratori. "E’ stato un 2022 di ripartenza dopo due anni molto difficili – ha illustrato il presidente Fabio Luna –. Lo sport di vertice non si è mai fermato, anche se in moltissimi casi ha dovuto fare a meno del pubblico, ma quello che ci ha preoccupato è che è stata bloccata l’attività di base. A ottobre, quando il presidente Malagò ha presentato i numeri del periodo del Covid, è emerso che lo sport italiano nel 2020 ha perso circa 1,7 milioni di tesserati, un numero che abbiamo pressoché recuperato, nello scorso anno, e la nostra regione è tra quelle che nel 2020 ne ha persi meno. Siamo a quasi 11mila tesserati su 100mila abitanti, così come di fronte a una media nazionale di 102 società sportive ogni 100mila abitanti le Marche si posizionano al quarto posto con 163 società. Questo grazie anche alla Regione Marche e agli enti locali che hanno permesso che le società soffrissero meno che altrove". Quindi le attività principali del Coni Marche, dai centri Coni, agli Educamp, al Trofeo Coni, con numeri in crescendo rispetto al passato. E altri due "fiori all’occhiello" del Coni marchigiano: il primo è l’attività nelle scuole, denominata "Marche in Movimento" che prevede educazione fisica per un’ora di attività motoria settimanale, e scuola in movimento per due ore di attività motoria settimanale, con oltre 30mila bambini guidati nell’attività da oltre 110 tutor laureati in scienze motorie che sono stati coinvolti nel progetto. Il secondo fiore riguarda l’attività motoria nei penitenziari: "In tutti sei i penitenziari della regione svolgiamo un minimo di attività sportiva a testimonianza del grande lavoro e dell’impegno del Coni Marche in questi anni. Non in tutte le altre regioni succede lo stesso".