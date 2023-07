Il prestito Dutu è cosa fatta Per l’attacco c’è l’ipotesi Energe

E’ il giorno di Ernest Dutu, il difensore centrale verrà annunciato oggi all’Ancona. Proprio nel primo giorno in cui la squadra biancorossa si ritrova per cominciare i test medici e atletici in vista del ritiro fissato da lunedì prossimo, la società di patron Tiong annuncia un altro difensore centrale, giocatore che piace da tempo al direttore sportivo Micciola e che è stato inseguito anche la scorsa estate. L’italoromeno è nato a Roma nel 2001, è alto 189 cm ed è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, squadra con cui ha fatto tutta la trafila fino alla Primavera, fino a due stagioni fa, 13 partite giocate e un gol, ma complessivamente anche 4 volte vincitore della Coppa Italia Primavera con 54 presenze nei vari anni e 5 reti. Poi Dutu è andato in prestito al Montevarchi, dove ha collezionato 26 presenze, e la scorsa stagione prima l’esperienza alla Reggina senza mai giocare, fino alla pausa natalizia, e quindi dai primi di gennaio al Gubbio, dieci partite più quella dei playoff. Ha giocato anche con la nazionale romena under 17 e under 20. Il giocatore, forte di testa e a Gubbio schierato sempre come braccetto di sinistra nella difesa a tre, è della Fiorentina che lo cede in prestito all’Ancona, grazie anche alla presenza di Marco Donadel, ben conosciuto dalla dirigenza viola.

Dopo Giuseppe Agyemang, laterale classe 2002, Filippo Marenco, difensore centrale classe 2003, e Stefano Cella, difensore centrale classe 2001, ecco dunque Eduard Dutu, centrale classe 2001: è la linea verde dell’Ancona, giovani futuribili ma, come è scritto nel loro curriculum calcistico, assolutamente pronti per il campionato di serie C, giovani ma non inesperti, tutti con significative esperienze tra i pro. Tutti under, cioè giovani schierabili con lo scopo di fargli fare quel minutaggio utile a partecipare alla ripartizione di risorse economiche da parte della Lega Pro, ma anche tutti giocatori veri, fisicamente e mentalmente pronti a reggere l’impatto con il campionato. D’altra parte l’unico che avrebbe meno di vent’anni è il giocatore che potrebbe arrivare all’Ancona in prestito dall’Udinese, il centrocampista classe 2004 Alberto Centis. Tutti gli altri hanno almeno vent’anni compiuti. Oggi, intanto, la conferenza stampa di Marco Donadel, mentre domani l’Ancona dovrebbe annunciare l’attaccante Antonio Energe, nell’attesa che il Gubbio risolva gli ultimi dettagli per far accasare in Umbria Alessio Di Massimo.

g. p.