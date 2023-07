Il problema del monte ingaggi e i contratti biennali "pesanti"

Il problema del monte ingaggi dell’Ancona, quello che ha fatto infuriare patron Tiong, non è una questione di lana caprina, anzi, spiega proprio quelli che sono i "mal di pancia" del presidente e la sua conseguente decisione di togliere i gradi di amministratore delegato a Roberto Ripa. Lo scorso anno, probabilmente con lo scopo di allestire in fretta una squadra competitiva, dopo aver smantellato quasi per intero la formazione dell’anno precedente, molti giocatori sono stati attratti a venire ad Ancona non solo dal progetto, dalla serietà e dalla solidità della società di Tiong e Canil, ma anche dal contratto biennale e dall’ingaggio proposti loro.

E sotto quest’ultima voce ci sarebbero alcuni contratti particolarmente onerosi che hanno finito per far sforare il budget preventivato dal presidente-patron. Che, è giusto ricordarlo, investe svariati milioni di euro tra prima squadra, settore giovanile e progetto del centro sportivo.

In questo momento, dunque, l’Ancona non ha bisogno di vendere per avere liquidità da investire, perché è una società solida e sana. Ma, su indicazione di un arrabbiato Tiong, ha bisogno di liberarsi di alcuni ingaggi perché la somma di questi ultimi è andata oltre l’importo stabilito dal presidente. E non è la stessa cosa. Il giocatore più pagato dall’Ancona sarebbe Alessio Di Massimo, ma questo non significa che sarà lui a fare le valigie. Qualunque giocatore sarà ceduto, infatti, contribuirà a far calare il monte ingaggi, e lo sforamento dello scorso anno pare non sia grave, in cifre, quanto piuttosto per il fatto che il responsabile di questo errore – magari una disattenzione – sia stato proprio l’uomo di fiducia del patron.

Da qui la situazione in cui si trova attualmente il mercato biancorosso, anche se Tony Tiong potrebbe ripensarci e, smaltita la rabbia, potrebbe tornare sui suoi passi e permettere al diesse Micciola di operare in entrata sul mercato.

Nell’attesa, più in là, di vendere giocatori che non farebbero parte del progetto, da De Santis a Bianconi – che però se non andasse a Lecco potrebbe tornare utile per la prossima stagione –, da Petrella a Prezioso, o da Vitali a Lombardi – quest’ultimo potrebbe essere finire in prestito –. La questione mercato dell’Ancona, insomma, è tutta in divenire e attende di essere sbloccata da un giorno all’altro, da qualche uscita o dalla decisione di mister Tiong di aumentare il budget, almeno temporaneamente.

