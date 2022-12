Il pubblico è sesto nel girone Ora si riaccenda l’entusiasmo

Il pubblico è da sempre uno dei punti di forza dell’Ancona. Ma, come spiega anche l’amministratore delegato Roberta Nocelli, ce n’è una parte molto umorale, pronta a infiammarsi in seguito a qualche risultato positivo e a deprimersi per una partita andata male. C’è chi passa dal sogno della serie B a chiedere la testa di Colavitto dopo ogni sconfitta. D’altra parte quest’anno, per tutta una serie di ragioni, l’Ancona ha inanellato prove eccellenti ad altre incolori, ma soprattutto ha faticato a trovare continuità di risultati, e questo ha finito per influire negativamente sui numeri dello stadio Del Conero. L’impianto di Passo Varano è sesto, nella classifica della media pubblico del campionato in corso, con 2686 spettatori a partita. Davanti al Del Conero ci sono, nell’ordine, l’Orogel Stadium di Cesena (7839), il Mapei Stadium di Reggio Emilia (5392), il Romeo Neri di Rimini (3200), il Vanni Sanna di Sassari (2772), e l’Artemio Franchi di Siena (2698). Numeri da altra categoria, a Cesena e a Reggio Emilia, molto più vicini a quelli dell’Ancona a Rimini, a Sassari e a Siena. Tra l’altro dal settimo posto in poi in numeri sono decisamente inferiori, meno della metà di quelli fatti registrare ad Ancona. Numeri, quelli dello stadio Del Conero, che possono essere migliorati, anche se sono decisamente più positivi della media dello scorso anno che si attesta intorno alle 2100 presenze, ma anche migliori dei tre anni di serie C prima dell’ultimo fallimento del 2017. A patto che l’Ancona trovi nella seconda parte della stagione quella continuità di rendimento e di risultati che può riportare sugli spalti i malati di disaffezione biancorossa.

g.p.