Il ricavato dalla vendita delle cuffie per un defibrillatore: il grande gesto ultras

Gli ultras e la solidarietà. Un bel gesto arriva dagli Ultras Osimo che con il ricavato delle cuffie vendute al Diana durante il periodo pre natalizio hanno acquistato un nuovo defibrillatore da donare al circolo Acli di San Paterniano. La comunicazione del successo dell’iniziativa da parte del gruppo ultras giallorosso con la data di inaugurazione è arrivata tramite social a inizio di questa settimana con tanto di post: "Siamo lieti di invitarvi all’inaugurazione di un nuovo defibrillatore frutto della raccolta fondi avvenuta grazie alla vendita delle cuffie del gruppo ultras - si legge nella loro pagina social -. Anche noi abbiamo dimostrato di poter fare, per quello che possiamo, grandi e piccole cose, volte al benessere, al sostegno e alla salute della comunità, come si è già visto in altre situazioni passate più o meno felici. Avanti ultras, avanti osimani!". L’inaugurazione ufficiale avverrà sabato 18 febbraio alle ore 16:30 al circolo Acli di San Paterniano via Chiaravallese 59. Gli ultras - si legge nel volantino - hanno il piacere di invitare tutta la cittadinanza all’inaugurazione della colonnina Dae con tanto di rinfresco. Non dovrebbero mancare neanche una delegazione di giocatori e di dirigenti dell’Osimana oltre a rappresentanti dell’amministrazione comunale.