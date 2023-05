Il ritorno di capitan Gatto contro la Lucchese "Dobbiamo tirare fuori il carattere"

Ancona

La notizia era nell’aria, ma ieri è diventata ufficiale: Ancona-Lucchese si giocherà giovedì 11 maggio alle ore 18, lo ha ufficializzato la Lega Pro. Ma la buona notizia per i tifosi anconetani è la riapertura della gradinata Maurizio Neri, rimasta chiusa dal 2017 e riammodernata per l’occasione con un suggestivo dipinto del Duomo e del Colle Guasco, accompagnato dalla scritta Ancona. Insomma, per la prima gara della post season contro i toscani, la formazione di mister Donadel potrà contare su un settore in più: e non è poco, visto il momento delicato dei dorici, che stanno riversando tutte le loro energie su questo decisivo appuntamento. I biglietti sono già sul sito diyticket.it: facile prevedere che, nonostante gli ultimi deludenti risultati, ci sarà la corsa ad accaparrarsi il tagliando. Che la squadra non veda l’ora di scendere in campo è testimoniato dalle parole di capitan Emanuele Gatto che, intervenuto nel corso della trasmissione Ancona Channel, in onda su Tvrs, ha fatto il punto della situazione in casa dorica: "Il desiderio è quello di vincere ed andare avanti il più possibile. Siamo concentrati solo sulla Lucchese. Sappiamo di essere una squadra forte, vogliamo dimostrare il nostro vero valore e regalare ai nostri tifosi le soddisfazioni che meritano. Sostenitori che con il loro incitamento, ci daranno quella spinta in più. dal punto di vista personale, sto meglio. Ormai da più di una settimana mi alleno regolarmente con i compagni". La voglia di tornare in campo è tanta considerato il lungo periodo di inattività: "Sono stato fuori a lungo, non vedo l’ora di poter tornare in campo. Sono a disposizione di tutti, cerco di infondere calma e tranquillità ma anche tutto ciò che posso trasferire in termini di esperienza. Stiamo lavorando molto di gruppo e questo è importante". Con il suo rientro, l’abbondanza a centrocampo non mancherà di certo, ma questo Gatto non lo considera un problema, anzi, casomai è una risorsa in più, specialmente in un momento cruciale di questo campionato in chiaroscuro condotto dai biancorossi: "Centrocampo più folto? Con Donadel abbiamo visto con il Rimini un centrocampo con quattro uomini e a Recanati invece il 3-5-2, per quanto tutto sia cambiato dopo che siamo rimasti in dieci. In ogni caso a fare la differenza è sempre la nostra capacità di tradurre in campo quello che proviamo in allenamento. Abbiamo la consapevolezza di essere competitivi ma occorre la personalità per dimostrarlo sul campo. Dobbiamo tirare fuori il carattere". Gianmarco Minossi