Il San Costanzo ostico Moie Vallesina fermato

MOIE VALLESINA

0

SANCOSTANZO

0

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini (25’ st Api), Giampaoletti, Carboni, Balducci, Marini, Ruggeri, Mosca (20’ st Cercaci), Rossetti (25’ st Barcaglioni), Berardi (45’ st Canulli), Paolucci (25’ st Pandolfi). All Rossi

SAN COSTANZO: Cavalletti, Vitali, Polverari, Damiani, Andreoletti, Passarini, Rossi, Zandri (35’ st Colombaretti), Ordonselli, Duranti (40’ st Guenci), Benvenuti. All Crespi

Arbitro: Serpentini di Fermo

Il San Costanzo si rivela un cliente ostico anche per il Moie Vallesina. L’ultima della classe - che aveva superato nella precedente giornata l’Atletico MondolfoMarotta - ferma sul pari, in trasferta, anche un Moie Vallesina sceso in campo per centrare la terza vittoria di fila. Per i locali missione fallita alla fine di una partita avara di emozioni. La squadra di Rossi cerca il gol del vantaggio, soprattutto nel secondo tempo, ma invano. Il San Costanzo compatto e con Cavalletti in grande giornata riesce a strappare il pari. Finisce 0-0.