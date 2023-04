Il Sassoferrato Genga fa visita alla capolista

Settimana di sosta per i campionati di Eccellenza e Promozione per lasciare spazio al Torneo delle Regioni iniziato ieri in Piemonte, mentre non c’è sosta per le altre categorie, a partire dalla Prima, un torneo che vivrà in questo fine settimana la terz’ultima giornata della stagione regolare. E quindi non può che essere lanciata la volata finale. Oggi il big match di giornata nel girone B, nella tredicesima di ritorno, si giocherà al Fioretti di Castelferretti. Di fronte Castelfrettese e Sassoferrato Genga, prima contro terza in classifica, divise da sette punti. Di sicuro l’ultima chiamata per un Sassoferrato Genga per continuare a tenere accesa la flebile fiammella di speranza per la vetta, anche se è chiamato a contrastare la capolista Castelfrettese che sta letteralmente volando. La squadra di Bugari andrà a caccia del decimo sigillo vincente consecutivo (l’ultimo sul campo del Villa Musone violato di misura sabato con una rete nella ripresa di Paniconi). Più altalenante il cammino invece del Sassoferrato Genga di mister Franceschelli reduce però da tre vittorie consecutive. All’andata finì con un pirotecnico 2-2. Al Fioretti si giocherà per la vetta e per un posto negli spareggi promozione. Il Sassoferrato Genga sogna il primo posto, ma punta anche alla seconda piazza distante solo un punto. E occupato dalla Filottranese - tornata al successo una settimana fa segnando addirittura otto gol sul campo del Colle 2006 - che domani ospiterà lo Staffolo, anche quest’ultimo speranzoso di conquistare un posticino nei playoff (i giallorossi sono sesti a due punti dalla quinta piazza). Spareggi promozione dove per ora sono dentro Borgo Minonna e Chiaravalle che oggi saranno di scena entrambe in trasferta rispettivamente sul campo della Castelleonese e del Colle 2006. Quest’ultimo non avrà più niente da dire al campionato visto che una settimana fa ha salutato la categoria al pari del Loreto che attende la visita della Real Cameranese. Il programma odierno si completa con Castelbellino-Villa Musone, Labor-Montemarciano e Sampaolese-Monserra. Quest’ultima un autentico scontro diretto per la salvezza visto che le due formazioni sono separate da una sola lunghezza.

Il programma. Prima Categoria (girone B), tredicesima giornata di ritorno. Oggi (ore 16:30): Castelbellino-Villa Musone, Castelfrettese-Sassoferrato Genga, Castelleonese-Borgo Minonna, Colle 2006-Chiaravalle (ore 19), Labor-Montemarciano, Loreto-Real Cameranese, Sampaolese-Monserra. Domani: Filottranese-Staffolo. Classifica: Castelfrettese 60; Filottranese 54; Sassoferrato Genga 53; Borgo Minonna 48; Chiaravalle 43; Staffolo 41; Castelbellino e Montemarciano 39; Labor e Sampaolese 33; Castelleonese e Monserra 32; Real Cameranese 30; Villa Musone 29; Colle 2006 11; Loreto 9.