Il Sassoferrato Genga vince con l’Olimpia Marzocca. Ecco la vetta della classifica in attesa della Filottranese Il Sassoferrato Genga vince e aggancia la vetta del girone B di Prima Categoria. Filottranese e Sassoferrato Genga in testa alla classifica, Sampaolese e Real Cameranese a seguire. Prossimo turno: Chiaravalle-Staffolo, Falconarese-Castellonese, Labor-Castelbellino, Montemarciano-S.Genga, O.Marzocca-B.Minonna, Pietralacroce-Filottranese, R.Cameranese-Sampaolese, Senigallia-Borghetto. Settempeda prima nel girone C, seguita da Vigor Montecosaro, S.Claudio e Portorecanati.