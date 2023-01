Il Sassoferrato si affida all’esperto mister Franceschelli

Novità in casa Sassoferrato Genga (Prima Categoria, girone B). E’ stata ufficializzata la nuova guida tecnica. Sarà mister Marco Franceschelli, classe 1966, ex Pergolese, Fano, Della Rovere, Marotta, Mondolfo, Laurentina e Cupramontana nella scorsa stagione a guidare il ’Sasso’ dopo l’interruzione del rapporto di collaborazione con Tito Perini. Il Sassoferrato Genga oggi ospiterà la Castelleonese in cerca della seconda vittoria consecutiva dopo quella infrasettimanale di mercoledì, in autogestione, conquistata sul campo della Sampaolese (quest’ultima di scena oggi a Montemarciano). Potrebbe essere proprio un turno favorevole per il Sassoferrato Genga per ridurre il distacco dalla vetta che dista quattro lunghezze. La giornata odierna vedrà impegnate infatti in trasferta le prime due in classifica: la capolista Filottranese sul terreno del Villa Musone, mentre la Castelfrettese a Camerano. Sfida playoff sul campo del Borgo Minonna visto che arriva il Castelbellino, quarto in classifica, con le due formazioni distanziate di appena tre punti. In trasferta Colle 2006 e Loreto rispettivamente a Staffolo e sul campo del Monserra.

Il programma. Prima Categoria (girone B), 15^ giornata. Oggi (ore 14:30): Borgo Minonna-Castelbellino, Labor-Chiaravalle, Monserra-Loreto, Montemarciano-Sampaolese, Real Cameranese-Castelfrettese, Sassoferrato Genga-Castelleonese (ore 15), Staffolo-Colle 2006, Villa Musone-Filottranese. Classifica: Filottranese 30; Castelfrettese 27; Sassoferrato Genga 26; Castelbellino 23; Castelleonese e Chiaravalle 22; Staffolo 21; Borgo Minonna e Sampaolese 20; Labor e Monserra 18; Real Cameranese 17; Montemarciano 14; Villa Musone 12; Colle 2006 6; Loreto 2.