Il senigalliese Spinozzi ha vinto il secondo torneo estivo del centro olimpico tennistavolo

Il senigalliese Paolo Spinozzi ha vinto il secondo torneo estivo del Centro Olimpico Tennistavolo di Senigallia. Spinozzi in finale ha avuto la meglio su Doriano Papaveri di Montemarciano. Dietro sono giunti Jacopo Vitali di Sant’Elpidio a Mare, Luca Belardinelli di Camerino e Davide Martellini di Perugia. Al di là del valore della competizione, i tornei estivi nel centro olimpionico sono ormai una tradizione che va avanti da oltre vent’anni e che conferma Senigallia come città del ping pong anche sotto l’afa estiva e quando i campionati federali sono fermi. Partecipano pongisti tesserati in classifica, ma anche tanti amatori che si danno appuntamento al sabato per imbracciare la racchetta e non mancano i turisti: nell’edizione vinta da Spinozzi era presente pure una coppia di padre e figlio svizzera, in vacanza a Senigallia. Giocatori di tutte le età e di diverse scuole tecniche tra chi predilige l’attacco e chi invece cerca di sorprendere l’avversario con l’abilità difensiva: la prova degli amatori è stata vinta da Juri Giudicci di Casine di Ostra che ha avuto la meglio su Stefano Triremi, senigalliese. Presente anche il campione italiano paralimpico, anche lui di Senigallia, Mirko Bruschi.

Andrea Pongetti