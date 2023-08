Il sindaco Silvetti nel ritiro dei biancorossi "Dietro quella maglia l’orgoglio di un popolo"

C’era anche Daniele Silvetti allo Spivach ad assistere all’incontro dell’Ancona con il Corticella, accompagnato dall’assessore Angelo Eliantonio, da Marco Pierpaoli di Confartigianato e dal suo portavoce Maria Gloria Frattagli. Durante i primi minuti della partita Silvetti s’è intrattenuto con l’amministratore delegato biancorosso, Roberta Nocelli, e al termine del match ha voluto incontrare la squadra a bordo campo per un messaggio di incoraggiamento in vista della prossima stagione. Queste le sue parole indirizzate alla squadra dorica: "Porto i saluti come sindaco della città di Ancona a tutti voi, a una rosa che si sta costruendo, sapete benissimo che dietro a quella maglia c’è l’orgoglio di una comunità, di un popolo. Sappiate che dietro c’è l’aspettativa di una città intera. Facciamo molto affidamento su di voi, non solo per gli obiettivi sportivi ma perché siate d’esempio per tanti giovani che credono in questa disciplina sportiva e nello sport in generale. Il vostro obiettivo è il calcio, ed è quello di ben figurare, di raggiungere un obiettivo ambizioso, questa è una società che sta spendendo e credendo in questo progetto, lo sta facendo con tanti sacrifici e la società vuole stare dietro e al fianco, lo fa non solo con i tifosi che partecipano domenicalmente ma con quelli che vogliamo riattirare e riavvicinare all’Ancona. La città è vicina, il Comune di Ancona è vicino e l’amministrazione comunale crede fortemente in questo progetto che la società sta perfettamente interpretando".

Il sindaco Silvetti poi s’è soffermato anche su altre considerazioni: "E’ la prima partita a cui assisto nel ruolo di sindaco, abbiamo parlato con la società e con Roberta Nocelli di alcuni aspetti organizzativi e logistici, mi ha presentato alcune aspettative della società e abbiamo parlato di come l’amministrazione possa essere d’aiuto. C’è una campagna abbonamenti in atto, c’è una comunicazione importante perché l’approccio con la città sia ancora più incisivo e che sia più vivo il legame tra Ancona, l’Ancona e i luoghi identitari della nostra città, tanto è vero che alcuni spot sono stati girati con il mare, l’elemento più identitario della città, un approccio che ci trova totalmente in sintonia. Ci rivedremo a breve, anche per fare un sopralluogo al Del Conero anche per verificare le condizioni del manto erboso che ancora risente del concerto di Tiziano Ferro".

Giuseppe Poli