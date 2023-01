Il sogno di Shaibu e Amoabeng

Sognano due giovani dell’Osimo Stazione saliti in casa Reggiana, la cui prima squadra occupa la vetta del girone B della C con l’obiettivo del grande salto in B. Il grande salto nel calcio che conta lo sognano anche Nuhu Shaibu e Allswell Amoabeng che hanno svolto un provino al centro tecnico emiliano durante la sosta del campionato di Promozione. Shaibu, centrocampista classe 2004, e Amoabeng, difensore 2005, hanno trascorso alcuni giorni fuori regione e hanno arricchito a dovere il loro bagaglio di esperienza. Il direttore sportivo Minnozzi racconta che è stato "un onore ricevere attenzioni così importanti per due giovani biancoverdi da un club come la Reggiana. Ho un bel rapporto con la società granata ed è stato un piacere creare questo canale. L’aspetto umano conta più di ogni cosa nel mondo del calcio. Ci sono tanti calciatori bravi, forti, poi è la testa a fare la differenza. Nuhu e Allswell spiccano per motivazioni giuste, educazione e intensità in allenamento. Meritano queste attenzioni. Significa che stiamo lavorando bene. Contestualmente, c’è stata l’opportunità di aggregare alla prima squadra tre nostri giovani, un paio classe 2006 e uno 2007, per vederli da più vicino".