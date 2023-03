Il team Cingolani è protagonista I gemelli continuano a stupire

Il Team Cingolani di Pianello di Ostra protagonista tra giovani e amatori in varie gare a livello nazionale. I gemelli Cingolani tornano protagonisti in sella. Dopo un’altra splendida stagione nel ciclocross dove è arrivata anche la conferma sul gradino più alto del podio nel campionato italiano con Filippo primo e Tommaso secondo, arrivano risultati e podi anche nelle prime gare stagionali in mountain bike. A Campochiesa di Albenga arriva negli Esordienti di secondo anno la terza piazza per Filippo Cingolani e nella top five c’è anche Tommaso Cingolani (quinto), in una delle prime prove nazionali X.C.O. (riservate alle categorie "superiori", OpenEliteUnder23 e alle giovanili di Esordienti e Allievi). In terra ligure si fa notare nelle prime dieci dell’ordine di arrivo anche Myrtò Mangiaterra che conquista la sesta piazza tra le juniores. In Veneto, a Bardolino, è andato invece in scena il primo stage (Bardolino Bike) del challenge Veneto Bike Cup - Zero Wind – 2023. Per la Cingolani Specialized bronzo per Jessica Pellizzaro e oro per Antonio Macculi (M1). Il team Cingolani ottiene risultati anche a Terontola – Cortona nella storica Bacialla Bike con ben venti edizioni all’attivo. Lorenzo Pierpaoli chiude 15° assoluto, 14° OpenElite.