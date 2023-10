Il terzino con il vizio del gol: "Ho visto l’atteggiamento giusto"

Gianluca Clemente è stato uno dei protagonisti di domenica sera al "Recchioni" di Fermo. Non soltanto per il gol realizzato nel primo tempo che ha permesso all’Ancona di andare in vantaggio, ma anche per le iniziative che ha preso sulla fascia destra, un ruolo importante nella costruzione del gioco per l’attacco dorico. Una sola incertezza nella ripresa, quell’occasione in cui è scivolato davanti a Semprini, permettendo all’attaccante di arrivare a concludere in porta, circostanza in cui Perucchini ha salvato il risultato. Per il resto una prestazione assolutamente da sottolineare, per il terzino fanese. "A prescindere dal mio gol, a Fermo era importante fare risultato – comincia così la sua disamina del match – . Non abbiamo fatto risultato pieno, ma ho visto da parte di tutti i miei compagni l’atteggiamento giusto, in campo abbiamo sentito l’importanza del derby, ma l’atteggiamento c’è stato. Potevamo fare meglio in certe occasioni, in altre potevamo chiudere la partita, c’era anche un rigore in nostro favore nella ripresa. Ma non ci vogliamo creare degli alibi, l’atteggiamento è quello giusto, proseguiamo per la nostra strada speranzosi e vogliosi di fare bene". Con Colavitto in meno di una settimana con due partite, adesso ci saranno più giorni per lavorare in vista della sfida di domenica contro il Perugia. "Contro la Fermana non era una partita facile, veniva da risultati negativi, aveva grande voglia di riscatto, poi c’era sempre l’atmosfera di un derby. Colavitto è arrivato da poco, non è stato certo come avere una settimana a disposizione, ma in pochi giorni ci ha trasmesso concetti importanti che ci hanno dato una scossa, proprio come contro l’Arezzo. E poi in squadra ci sono giocatori che hanno già avuto il mister anche l’anno scorso e questo ha facilitato il cambio". L’impressione personale su Colavitto.

"Mi trovo bene, una persona molto diretta, che a livello umano ma anche tecnico e tattico può darci tanto – dice il terzino –. Ora avremo una settimana piena per preparare la sfida contro il Perugia". Clemente prosegue sul suo ruolo sulla fascia destra. "Spingere è una delle mie caratteristiche, cercavo di portare superiorità perché loro sulla mia fascia lasciavano davvero spazi enormi. A parte il gol, peccato non aver sfruttato qualche cross da destra e da sinistra, però le occasioni le abbiamo create, dobbiamo concretizzare di più ma la mentalità è quella giusta". Sull’episodio del rigore: "L’ho rivisto anch’io, nello spogliatoio, mi sembra un rigore piuttosto netto, non ho fatto caso dove fosse posizionato l’arbitro, ma c’erano i presupposti perché fischiasse un rigore a nostro favore. Però non cerchiamo alibi, avremmo potuto concretizzare meglio altre occasioni, la consapevolezza che possiamo fare meglio c’è".

g. p.