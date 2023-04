Il toto sostituto: da Alessandrini a Maddaloni

La società vorrebbe trovare un sostituto per le prossime due partite più quelle di playoff, ma i tecnici più esperti della categoria è normale che chiedano più garanzie, soprattutto in questo momento del campionato giunto alle ultime battute.

Difficile quindi, ma non impossibile, in altre parole, trovare rapidamente un sostituto di Colavitto.

Il toto allenatore è, ovviamente, già cominciato: i primi due che in queste ore sono stati avvicinati all’Ancona sono quelli di Marco Alessandrini e Massimiliano Maddaloni.

Alessandrini, originario di Cuneo, abita a Senigallia, sarebbe una soluzione come dire a km zero, ma il tecnico che nella scorsa stagione era a Pistoia è un allenatore esperto, difficile tentarlo per sole due partite più playoff. Sempre che le condizioni non sia favorevoli al suo arrivo.

Lo stesso potrebbe valere per Massimiliano Maddaloni che, dopo aver allenato anche in Cina, lo scorso anno sedeva sulla panchina del Siena e che s’è visto più volte alle partite dell’Ancona. Maddaloni, tra l’altro, è in ottimi rapporti con il diesse Micciola.

Ma di allenatori liberi ce ne sono tanti e, tra questi, alcuni potrebbero essere "futuribili" per l’Ancona: uno è Massimo Carrera, ex Bari, esonerato lo scorso anno con la squadra al quarto posto, l’altro è Bepi Pillon, navigato condottiero nonché estimatore di Colavitto, con illustri trascorsi tra serie A (compresa Champions League con il Chievo) e B.

Ha sempre scelto piazze importanti, ma con i suoi trascorsi ascolani difficile che venga ad Ancona.

g. p.