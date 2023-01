Il tridente delle meraviglie contro il Fiorenzuola

E’ appena cominciato il 2023 e l’Ancona è già a un bivio: quello di Fiorenzuola d’Arda, dove oggi pomeriggio alle 14.30 scenderà in campo per la terza giornata di ritorno, seconda partita dell’anno dopo il successo da applausi sul Pontedera di lunedì scorso. Se la capolista Reggiana è a undici lunghezze, ma "sognare è giusto", come ricorda Colavitto, le altre sono a una manciata di punti, davanti ai dorici sesti in classifica.

La squadra, nell’attesa di altri rinforzi provenienti dal calciomercato invernale, è sempre in emergenza – out D’Eramo, fuori ma in recupero Spagnoli, acciaccato capitan Gatto – ma, se si esclude il nuovo arrivato Camigliano, difensore centrale che porta in dote esperienza e fisico al reparto arretrato, la squadra di oggi è la stessa che ha affrontato e steso il Pontedera. Quanto basta, dunque, per sperare in un’altra prestazione–monstre che permetta ai dorici di imboccare la strada giusta – quella che sale – al crocevia di Fiorenzuola.

Dall’altra parte gli emiliani vengono da tre sconfitte consecutive e, soprattutto, hanno iniziato il 2023 perdendo 0-3 in casa contro la Vis Pesaro domenica scorsa. Quanto basta per essere arrabbiatissimi e decisi a tutto, ma questo potrebbe paradossalmente favorire l’Ancona che in terra piacentina troverà spazi per sfruttare le sue armi migliori. Nelle file di mister Tabbiani sono squalificati Potop e Stronati, indisponibili Scardina e Oneto, è partito Yabre – approdato alla Recanatese – ed è arrivato Egharevba, della Fiorentina ma attraverso la Vis Pesaro.

I dorici affronteranno una squadra decisissima al riscatto, e con due attaccanti abbastanza prolifici come Mastroianni, a quota 6 centri, e Morello, a 5, ma è tra le formazioni di zona playoff che hanno segnato meno e non sta attraversando un gran momento. L’Ancona, dall’altra parte, dovrà solo aver paura di se stessa e dei suoi passaggi a vuoto. Perché il gruppo di Colavitto ha dimostrato a più riprese di avere tutte le qualità, anche in emergenza, per battersi alla pari con ognuna delle squadre che le stanno davanti. I dorici non hanno mai sfigurato con nessuno, se si esclude la partita di Carrara che fa storia a sé.

Colavitto deve fare a meno di Gatto, che dovrebbe andare in panchina, e al suo posto schiera dal primo minuto Paolucci, completamente recuperato e desideroso di tornare a giocare con una maglia da titolare. L’attacco ritrova i tre che hanno fatto a fette la difesa del Pontedera sei giorni fa, cioè Petrella, Moretti e Di Massimo, e in difesa potrebbe essere il turno di Brogni al posto di Martina, per il resto difesa identica all’ultima gara, con Camigliano pronto a fare il suo esordio a partita in corso, magari in una linea Maginot a tre che già nei mesi scorsi ha portato bene ai biancorossi.

Giuseppe Poli