Il Viminale avverte: "Partita ad alto rischio"

Non potrebbe essere più grande l’attesa per il derby di oggi pomeriggio al Del Conero tra Ancona e Vis Pesaro: il campanile, la tradizionale rivalità, il quarto posto dei dorici che viaggiano a gonfie vele dall’inizio di questo 2023 e, dulcis in fundo, l’arrivo di Federico Melchiorri. Una serie di ingredienti che bastano da soli a innescare la miccia e far esplodere l’entusiasmo della piazza. La società sta facendo grandi cose, non lo si può negare: mentre la squadra ha inanellato tre successi consecutivi in queste settimane, pur senza Spagnoli – che potrebbe tornare a disposizione di Colavitto tra una settimana – la società ha provveduto a puntellare la rosa dove serviva, con gli innesti di Camigliano e Basso, entrambi già visti all’opera, e con quello dell’esperto attaccante Melchiorri. E’ un derby denso di significati, quello di oggi pomeriggio, un appuntamento che l’Ancona non vuole assolutamente mancare, anche se dall’altra parte non ci sarà la remissiva Vis Pesaro della sfida di andata. La squadra di Oscar Brevi sta bene e scenderà al Del Conero per fare la sua partita. Ma l’Ancona ha sogni di gloria e le qualità messe in campo anche a Gubbio, senza tre titolari, alimentano le aspettative del pubblico anconetano. "E’ una partita come tutte le altre – ha spiegato Gianluca Colavitto nel consueto appuntamento prima del match –, la Vis avuto qualche giorno in più di noi per preparare questa partita, ma non conta. So che affronteremo una squadra diversa rispetto alla precedente gestione, sicuramente più solida, che annovera in organico diversi giocatori con un curriculum importante". Sull’arrivo di Federico Melchiorri il tecnico di Pozzuoli ha detto: "Sono contento. Come avevo accennato in altre situazioni non mi piace molto ricorrere al calciomercato invernale, ma abbiamo avuto davvero tanti infortuni importanti. Di Melchiorri mi fa piacere allenare innanzitutto l’uomo e poi il calciatore, anche perché è un giocatore che sicuramente sa mettere in campo prima le sue qualità umane e poi quelle calcistiche. Sarà una figura che apprezzerà tutto il gruppo che alleno". Sul modulo Colavitto ha aggiunto: "Ho una squadra che può giocare in tanti modi, ma ai fini del risultato è sempre determinante l’atteggiamento con cui si affronta la partita, a Gubbio abbiamo dimostrato l’atteggiamento giusto". Ieri in Questura s’è tenuto il tavolo tecnico relativo al derby. Il Viminale ha definito la partita a rischio 3, che prevede dunque un rafforzamento delle misure di gestione dell’evento, in linea con la previsione dell’arrivo di circa 250 tifosi da Pesaro. Viabilità modificata per gli anconetani, che potranno arrivare allo stadio esclusivamente dalle Tavernelle e da Montacuto, via provinciale cameranese.

Giuseppe Poli