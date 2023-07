Il volley parte dai giovani Il Camp Atv è un successo

Un successo la terza edizione del Camp Volley Atv. La kermesse prometteva scintille e così è stato al PalaPrometeo – ex PalaRossini – di Ancona. Oltre al campo centrale, che ospiterà due date della nazionale azzurra maschile a settembre, la struttura offre alle iscritte una palestra laterale e una sala pesi annessa per la preparazione fisica. L’edizione 2023 del Camp Volley ATV, targato Estra, si è svolta dal 10 al 14 luglio, riservata alle atlete nate dal 2007 al 2010. Le future giocatrici del domani hanno potuto contare sull’infinita professionalità dello staff di istruttori prescelto per questa iniziativa: il direttore, nonché primo allenatore del Camp, Bibo Matteo Solforati, trainer della Volley Bergamo che nella prossima stagione parteciperà al campionato di A1 in rosa coadiuvato dal suo braccio destro Fabio Tisci, fresco della promozione in A2 femminile con la Nardi Volta Mantovana. Non sono mancati neanche gli istruttori dell’Ancona Team Volley, ovvero Davide Persico, Mauro Talleri, Raffaella Bolletta e Massimo Canonico. Le sessioni di allenamento comprendevano lavori in palestra, volti a perfezionare le tecniche di specializzazione dei fondamentali e di squadra, ma anche sedute di analisi-video sui lavori svolti, sedute accompagnate dal preparatore atletico e annessa fisioterapia. Durante il Camp c’è stata la visita alle atlete di Marco Gnocchini, presidente di Estra Prometeo. "E’ sempre bello relazionarsi con le atlete del domani, con ragazze che amano questo sport".