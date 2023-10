Il weekend di sfide dei baby biancorossi

Fine settimana densissimo di appuntamenti per le giovanili biancorosse: dalla Primavera all’under 18, tutti in campo. Si comincia oggi, allo stadio Dorico, con la squadra di mister Tumiatti. I biancorossi, reduci da due colpi esterni in Sicilia con Catania e Messina, debuttano in casa contro la Casertana alle ore 15. L’under 17 di Bilò, invece, sarà di scena a Perugia domani alle 15. I baby dorici proveranno a tenere alta l’attenzione dopo le quattro vittorie consecutive. L’under 16, cercherà di farsi valere sempre con i grifoni a Collemarino, ancora alle 15. L’under 15 impegnata sempre nel capoluogo umbro, alle 11.30, trasferta per l’under 14 a Frosinone alle ore 13. L’under 13 gioca contro la Ternana, ancora allo stadio Dorico alle 15.