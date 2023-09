Ilario Lorenzini Barbara Monserra: Morsucci segna il gol decisivo

MONSERRA

1

FABRIANO CERRETO

0

ILARIO LORENZINI MONSERRA: Palazzo, Contorti, Giobellina, Carbone (22’pt Federici), Omenetti, Serpicelli, Morsucci, Calcina, Brega (31’st Ubertini), Nardone (14’st Mastri), Castignani.All Mancini.

FABRIANO CERRETO: Cucchiararo, Poeta (37’st Bruni), Corazzi, Cicci, Stortini, Lispi, Barilaro (14’st Ciacci), Carmenati (25’st Genghini), Zuppardo, Tizi, Gubinelli (14’st Crescentini) (45’st Pataracchia). All. Tiranti.

Arbitro: Bardi di Macerata

Reti: 45’pt Morsucci (I)

Note: Espulso Cucchiararo (F)

Gol di Morsucci allo scadere del primo tempo. Tanto basta all’Ilario Lorenzini Barbara Monserra per battezzare nel modo migliore la prima gara di campionato davanti al suo pubblico. Match divertente ed equilibrato, ma gli ospiti non riescono a trovare la via del pareggio.

Nicolò Scocchera