Impresa della Stamura. Ora c’è il Bramante

Finalmente Stamura Ancona. Dopo una lunga striscia di sconfitte, ben undici, col successo che mancava dal sorprendente esordio nella prima di campionato contro il Roseto, la giovane squadra biancoverde di coach Petitto contro il Pescara Basket sabato ha compiuto una vera e propria impresa anche se di tempo per festeggiare ce ne è poco, visto che domani si torna di nuovo sul parquet per rendere visita al Bramante Pesaro.

Un match praticamente tutto all’inseguimento al PalaScherma con i pescaresi avanti fino al 39’ e anche di 13 punti (32-45 al 27’) ma nell’ultimo quarto i dorici hanno dimostrato di crederci ancora, segnando ben 30 punti in un solo periodo (record stagionale) con le triple di Zanotto e Virgili decisive, così come quella di Gallo che a 42 secondi dalla fine ha permesso il sorpasso (62-61), dal quale gli abruzzesi, in un finale incandescente costato anche l’espulsione a due ospiti (il giocatore Kamate e l’assistente allenatore), non sono più riusciti a risalire.

Ancona finalmente respira salendo a quota 4, sempre in ultima posizione, ma a -4 dallo stesso Pescara e dal Roseto: va ricordato che le squadre classificate dal nono al dodicesimo posto accederanno a una seconda fase con le squadre giunte nella stessa posizione nel girone laziale e che al termine dell’attuale prima fase non sono previste retrocessioni dirette. Il 2023 si chiuderà giovedì con la terza giornata di ritorno, a Pesaro, nella palestra del padiglione D del quartiere fieristico, contro il Bramante (ore 21, arbitrano Uncini di Jesi e Corradini di Macerata). Match senza troppo da perdere contro la seconda in classifica, che ha perso il primato proprio ultimo turno a vantaggio del Matelica: all’andata il Bramante vinse, ma soltanto 50-47, dimostrando di soffrire i dorici. Chissà…

