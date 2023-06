Impresa di Severini alla "Ultr’Ardèche 2023"

LORETO

"Una follia pura, un viaggio meraviglioso". Un’altra impresa per il loretano Fabrizio Severini (Grottini team Recanati) che ha portato a termine la Ultr’Ardèche 2023, una corsa di ben 222,01 chilometri con un dislivello di 3500 metri. "Un viaggio interminabile" l’altra etichetta data all’impresa dall’ultramaratoneta loretano, 59 anni da compiere a ottobre, che ha all’attivo 72 gare tra maratone e ultramaratone (portate tutte a termine), tra cui 10 volte sulla distanza di 100 km, con tanto di settimo posto assoluto con annesso tricolore di categoria l’anno scorso alla 9 colli running di 200 km. In Francia, nell’ultimo fine settimana di maggio, è andato oltre – nel chilometraggio – gareggiando per ben 35 ore e 53 minuti nello splendido scenario del parco nazionale dell’Ardeches. Una gara su strada classificata tra le più difficili alla stregua della greca Spartathlon, dell’italiana Nove colli running, dell’americana Badwater, ma anche della Brazil 135 o dell’altra francese Mil Kil. Partenza di buon mattino, alle 6, il tutto da percorrere con un tempo massimo di 37 ore e divisa in 7 barriere orarie. "Un’esperienza indimenticabile in una competizione che ha registrato 98 iscritti anche se solo 92 si sono presentati alla partenza – racconta Severini dopo la grande fatica –. Ho deciso di correre con due ragazzi siciliani che hanno più esperienza del sottoscritto in questo tipo di competizioni: Alisia Calderone, ben nota nel mondo di ultramaratone, e Damiano Ardagna. Una gara trascorsa tra salite lunghissime con pendenza media del 7% e qualche discesa, ma neanche un metro di pianura. Sole, caldo, pioggia e anche un bel temporale, di notte, ai 1.440 metri di altitudine prima di affrontare l’Ardeches che non perdona, tra salite e discese, dove molti hanno alzato bandiera bianca. Nei check point ci dicevano che in molti si erano ritirati, tanto che alla fine all’arrivo si sono presentati solo in 47 su 92 partenti". Ma non Severini & C. che ce l’hanno fatta. "Anche se a una trentina di chilometri dalla meta le forze sono venute un po’ a mancare, ma è la forza mentale che in quei momenti ha preso il comando. Iniziavamo a sognare la grande impresa e i brividi attraversavano il corpo, soprattutto quando in terra abbiamo letto ’arrivo a 2 chilometri’". Con 220 chilometri già alle spalle, l’impresa di Severini e compagni è compiuta. "Dopo aver tagliato il traguardo è stato un mix di lacrime, gioia e abbracci intensi. Ce l’abbiamo fatta".

Michele Carletti