In 4mila pronti a spingere l’Ancona nel big match

In quattromila al Del Conero per Ancona-Reggiana: oggi pomeriggio allo stadio di Passo Varano va in scena il big match della settima di ritorno e per l’Ancona è il primo di una serie di scontri diretti contro le big del girone, tutti da giocare davanti al proprio pubblico, un percorso obbligato attraverso cui provare a scalare la classifica.

E’ il primo e, probabilmente, anche il più difficile. E’ un match che rievoca il calcio d’altri tempi, come quell’Ancona-Reggiana dell’ottobre 1991 vinto dai dorici per 2-0 con reti di Bertarelli e autorete di Sgarbossa, che richiamò allo stadio Dorico diecimila spettatori. Una cosa è certa: anche oggi pomeriggio l’Ancona potrà contare sul suo pubblico, quello che la segue più assiduamente anche in trasferta, come successo anche martedì scorso a Montevarchi.

Erano oltre 3200 i biglietti venduti in prevendita fino a ieri pomeriggio, compresi oltre trecento a Reggio Emilia, ma per gli anconetani c’è ancora la giornata odierna per provare a riempire il più possibile il Del Conero per la preziosa occasione e per stare vicino all’Ancona e spingerla oltre l’ostacolo granata. La Reggiana viene da sette vittorie consecutive ma soprattutto non perde dallo scorso 19 ottobre, sconfitta interna contro il Cesena. Tre ko in tutto il campionato, tutti nella prima fase. Poi la corazzata di Diana ha innestato una marcia superiore a tutte le altre che l’ha portata in testa al campionato con 58 punti. Meglio, in tutta la C, hanno fatto solo Catanzaro (67) e Crotone (59) nel girone C.

L’Ancona sa bene chi si trova di fronte, insomma, e chi deve affrontare, cercando anche di vendicare l’ingiusta sconfitta dell’andata, priva degli squalificati Mezzoni e Mondonico. Di fronte a un Aimo Diana che cambierà il minimo indispensabile rispetto all’ultima partita contro il Fiorenzuola, Gianluca Colavitto, invece, è costretto a cambiare. Dentro probabilmente Barnabà per Mezzoni e Camigliano a fare coppia con De Santis in difesa, dall’altra parte Martina ritrova il posto da terzino sinistro.

A centrocampo Gatto in settimana non è stato bene e potrebbe partire dalla panchina, lasciando posto a Simonetti, Prezioso e Paolucci, mentre in attacco, con Di Massimo non al meglio, appare scontato il tridente formato da Petrella, Melchiorri e Moretti. In occasione del big match la viabilità è stata modificata: gli anconetani e tutti i sostenitori di parte biancorossa potranno recarsi allo stadio di Passo Varano solo provenendo da Tavernelle e dall’asse all’uscita per il cimitero e per il Del Conero. Un unico imbuto dove si formeranno inevitabili code.

Saranno infatti chiusi gli accessi dal sottopassaggio della stazione di Passo Varano, come dall’arco degli Angeli e da via Filonzi, chi proviene da sud dovrà per forza proseguire in direzione centro e uscire dall’asse in direzione stadio. Arbitrerà l’incontro Claudio Panettella di Bari, a fianco a lui gli assistenti Veronica Martinelli di Seregno e Stefano Camilli di Foligno, quarto ufficiale Emanuele Frascaro di Firenze.

Giuseppe Poli