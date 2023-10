In A2 Ancona ospite del Ponzano Veneto. In B debutta Senigallia

Seconda giornata in serie A2, prima in serie B, sul parquet domani le uniche due formazioni della provincia a militare in un torneo femminile nazionale. Il Basket Girls Ancona, superlativo all’esordio con una nettissima vittoria al PalaScherma contro Abano Terme, domani alle ore 20 rende visita al Ponzano Veneto nella seconda di A2. Test sulla carta probante, non soltanto perché si gioca in trasferta: il Ponzano Veneto nella prima giornata ha infatti vinto e convinto, espugnando Rovigo 56-43. La società intanto ha rinnovato la partnership con Estra Prometeo, il cui presidente Marco Gnocchini ha portato il saluto alla squadra, assieme al sindaco Daniele Silvetti, nel vittorioso debutto di sabato scorso. Arbitrano Melai di Calcinaia (Pi) e Rinaldi di Livorno. Sempre domani, inizia invece il torneo di serie B, con il Basket 2000 Mooney Go Senigallia che debutta al PalaPanzini, ospitando l’Umbertide alle 21.