In attacco spunta l’idea Malotti: un esterno che è molto conteso

E’ Manuel Malotti il nuovo nome per l’attacco dell’Ancona: esterno offensivo classe 1997, nell’ultima stagione si è messo in mostra con la maglia del Renate siglando otto reti. Micciola lo segue con interesse, ma non è il solo: su Malotti sono infatti piombati anche Avellino e Pro Vercelli. Una concorrenza piuttosto agguerrita quindi, ma il progetto messo in piedi da Tiong e dalla società dorica potrebbe giocare un ruolo determinante nella scelta dell’attaccante. Resta sempre viva infine la pista che porta a Marco Rosafio, che non è stato riconfermato dalla Reggiana: ma anche in questo caso si è scatenata una vera e propria asta, con Vincenza e Benevento che hanno espresso il loro interesse verso il giocatore. La società dorica continua a guardare con particolare attenzione anche a Siena: già detto dei vari Riccardi, Collodel, Raimo e Belotti, l’ultimo nome rimbalzato da queste parti è quello di Alberto Paloschi.

Si tratta di un profilo di certificata esperienza (33 anni) e che potrebbe certamente risultare funzionale al gioco di Donadel. Per la difesa, sembra invece tramontata la pista che porta a Matteo Battistini, centrale classe 1994 e capitano di quel Lecco che eliminò l’Ancona dai play-off: la decisione della Covisoc di ammettere la società lombarda in Serie B ha inevitabilmente convinto il giocatore a proseguire la propria avventura in nerazzurro. Ecco che torna allora di attualità il nome di Filippo Berra, classe ‘95 del Sudtirol, ma non sarà facile convincerlo a scendere in Serie C. Prosegue intanto la trattativa con la Lucchese per Tiritiello, ma la Lucchese non sembra al momento intenzionata a privarsi del giocatore. Restano attuali, naturalmente, anche le trattative per l’esterno sinistro classe 2002 ed ex Imolese Giuseppe Agyemang.

Attenzione anche in casa Pordenone: la società neroverde, dopo la retrocessione nei dilettanti dovuta al fallimento, oggi vedrà svincolati tutti i suoi giocatori. Che l’Ancona stia facendo un pensierino su qualcuno di loro?

Capitolo cessioni: su Simone De Santis è piombato l’Audace Cerignola, ma per ora si tratta di un semplice sondaggio esplorativo. Ma la sensazione è quella che il suo futuro sia ormai lontano da Ancona: così come quello di Federico Moretti, sempre più lontano dal progetto tecnico di Donadel, con estimatori in Serie C, ma anche in D, dove resta sempre vigile la nuova Sambenedettese. Molto mercato hanno anche Pierluigi Simonetti e Alessandro Martina, ma qui si tratta di due giocatori che l’Ancona vorrebbe tenersi stretta: a meno che non arrivino le offerte giuste. Del resto, parliamo di due elementi che hanno attirato l’attenzione anche di club di Serie B (si tratta rispettivamente di Sudtirol e Parma).

Gianmarco Minossi