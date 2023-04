"In campo atteggiamento giusto Soddisfatto del nostro cammino"

Gianluca Colavitto sa bene che questa è la partita per cui passano le prossime tre e dunque anche la posizione di accesso ai playoff. Certo, la Carrarese non è certo l’ostacolo più facile, in questo momento: "I numeri dicono che nelle ultime partite la Carrarese è una delle squadre più in forma di questo girone – attacca Colavitto –. Mi conforta il fatto che, indipendentemente dall’assenza di vittorie, la mia squadra in partita come in allenamento ha l’atteggiamento giusto. Sono segnali importanti, sappiamo che sarà una partita delicata, ma noi ci faremo trovare pronti". Cosa fare per arginare la qualità della Carrarese? Colavitto riparte da Sassari: "Quando non arrivano i tre punti comunque è evidente che qualcosa in più si doveva fare. Però la squadra in campo ha dato il massimo, quest’anno ai ragazzi non posso proprio imputare nulla, a Sassari hanno fatto quello che dovevano fare, nel primo tempo, tolto il palo della Torres, abbiamo creato due o tre situazioni che sfruttate meglio ci avrebbero permesso di raddoppiarei. Dopo il rigore sbagliato c’è stato un momento in cui siamo stati meno lucidi, ma nell’arco dei 95’ può succedere". Quella consapevolezza, quella maturità e quell’autostima che la squadra sembrava aver raggiunto nella serie positiva culminata con la vittoria sulla Reggiana, sembra essere venuta un po’ meno, negli ultimi due mesi: "E’ bello vincere, e quando non succede qualcosa può scricchiolare. Ci si deve aggrappare alle proprie conoscenze, a quello che si fa in campo, durante gli allenamenti. E poi ogni anno fa storia a sé, quest’annata è particolare, proprio per questo mi ritengo soddisfatto del cammino che stiamo facendo, siamo in linea con i programmi della società. Un’annata molto, molto difficile: episodi, infortuni, squalifiche, ancora infortuni, anche un’ambulanza che non era presente. Alla fine dobbiamo cercare di arrivare in fondo con un aspetto mentale solido, che ci possa permettere di affrontare i playoff nel migliore dei modi". Contro la Carrarese saranno praticamente tutti a disposizione. Su Melchiorri: "La società ci ha dato una mano in un momento particolare, quando Spagnoli s’è fatto male. Sono stato molto contento dell’arrivo di Federico che ci ha dato una spinta particolare. Ma in quest’annata anche lui s’è fatto male, non è al 100%, un problema serio, partirà dalla panchina e se servirà gli chiederò un sacrificio". Arrivare quarti o no non è la stessa cosa, ai fini dei playoff, sull’argomento Colavitto conclude: "Il club sa cos’è successo quest’anno. Nella mia filosofia c’è sempre il voler il massimo del risultato, contro chiunque. Ai playoff la squadra potrebbe stupire. E contro la Carrarese c’è solo la vittoria, i ragazzi lo sanno e daranno il massimo".

g.p.