In campo le formazioni Allievi per ricordare Oliviero Costantini Sabato a Brugnetto di Trecastelli si è ricordato Oliviero Costantini con una partita di calcio tra le formazioni Allievi di Vigor Senigallia e Polisportiva Trecastelli. Medaglie e riconoscimenti per i partecipanti, per ricordare l'amore di Costantini per lo sport e i valori che insegna.