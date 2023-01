In campo le squadre maschili e femminili

Oggi sarà derby per Camerano per la quarta giornata del girone di ritorno. Nel tardo pomeriggio i gialloblu scenderanno a Monteprandone. Chiaravalle invece sul campo del Tavarnelle. Tornerà in campo anche l’A2 femminile (girone D). Oggi Chiaravalle di scena sul campo dello Sportinsieme (ore 19.30), domenica Camerano ospiterà Marconi Jumpers (ore 16.30). Domenica, nel femminile, si è giocato il recupero della prima giornata di ritorno: Marconi Jumpers-Sportinsieme 43-12. A2 maschile (girone B), 3^ giornata di ritorno. Altri risultati: Modena-Monteprandone 28-23, Teramo-Tavarnelle 25-26, Parma-San Lazzaro 25-36, Prato-Ferrara 20-33. Classifica: Cingoli e Ferrara 28; San Lazzaro 27; Chiaravalle 23; Camerano 21; Verdeazzurro 17; Bologna U. e Modena 13; Parma 10; Tavarnelle 9; Prato e Teramo 8; Monteprandone e Pescara 5. Prossimo turno (4^ giornata di ritorno). Oggi: Monteprandone-Camerano (ore 18), Tavarnelle-Chiaravalle (ore 18), Verdeazzurro-Modena, San lazzaro-Teramo, Bologna-Parma. Domani: Pescara-Prato. 280223: Ferrara-Cingoli. A2 femminile (girone D 1). Classifica: Marconi Jumpers 9; Ferrara 8; Camerano 7; Chiaravalle 4; Sportinsieme 0.