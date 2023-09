In campo per sfatare un tabù: 4 sconfitte consecutive con l’Entella

A Chiavari per sfatare un tabù: l’Ancona sabato sera non scenderà in campo solamente per cercare di cominciare la stagione con il piede giusto, ma anche per porre fine a quella che è diventata, a tutti gli effetti, una vera e propria maledizione. Nelle ultime due stagioni infatti, negli scontri diretti contro l’Entella, i dorici sono usciti sconfitti in tutte e quattro le occasioni. Nel campionato 2021-22, i liguri vinsero all’andata al Del Conero col punteggio di 3-1, in una gara condizionata da un’errata decisione dell’arbitro, che prima espulse un giocatore ospite, salvo poi tornare sui suoi passi su segnalazione dell’assistente: i dorici, allora allenati da Colavitto, andarono ko anche nel march di ritorno, questa volta per 2-0. Tra le delusioni più cocenti, c’è senza dubbio la sfida giocatasi l’anno scorso al comunale di Chiavari: in vantaggio di due reti, grazie alla doppietta realizzata da Di Massimo nel primo tempo, i biancorossi spensero inspiegabilmente l’interruttore nella ripresa, facendosi rimontare dai padroni di casa, che negli ultimi venti minuti ribaltarono tutto con i gol di Merkaj su rigore, di Tenkorang e soprattutto dell’ex Alessandro Faggioli, che realizzò la marcatura decisiva al quinto minuto di recupero.

Senza storia invece il ritorno al Del Conero lo scorso 26 febbraio, con la formazione di Gennaro Volpe che vinse con un netto tre a zero per via dei gol di Tomaselli, Zamparo e Merkaj, ancora su rigore. Che la quinta volta possa essere finalmente quella buona per infrangere finalmente questa maledizione? I tifosi anconetani, ma soprattutto la squadra, ci sperano: è bene però tener presente che anche quest’anno l’Entella parte con i favori del pronostico per quel che concerne la vittoria del campionato. La squadra del presidente Antonio Gozzi, infatti, ha investito in maniera considerevole per tentare il salto di categoria: per una partenza pesante come quella del bomber Silvio Merkaj (passato in Serie B al Sudtirol), è arrivato un attaccante dai gol altrettanto pesanti che risponde al nome di Claudio Santini, al Rimini nell’ultima stagione e cercato in questa sessione di mercato dalla stessa Ancona. Santini che ai dorici ha già fatto male l’anno scorso, segnando al Del Conero il gol decisivo che estromise i biancorossi dalla Coppa Italia di categoria ad ottobre.

Gli altri acquisti sono Francesco Disanto, seconda punta svincolatosi dal Siena, il mediano David Petermann ex Foggia, il difensore Ivan Kontek dal Cesena e il trequartista Nicola Mosti in prestito dal Modena: segno di come, anche quest’anno, i biancazzurri vogliano tornare in cadetteria senza passare dai play-off. Il primo esame della nuova Ancona e di mister Donadel si preannuncia subito bello tosto.

g. m.