"In campo servirà il meglio di noi Turnover? Gioca chi dà garanzie"

"Ci tengo a scusarmi per non essermi presentato a Fermo nella conferenza stampa post partita, ma ero senza voce ed è un problema che purtroppo mi sta capitando spesso". Comincia con un riferimento alla sconfitta del Recchioni la conferenza stampa di Gianluca Colavitto pre Olbia, segno di come la sconfitta nel derby sia stata tutt’altro che digerita.

Le scorie all’interno dell’Ancona sono ben visibili e non potrebbe essere altrimenti: "Al netto dell’errore arbitrale, che è sotto gli occhi di tutti, non è stata una delle migliori partite fatte dalla squadra: l’appunto che ho fatto ai ragazzi è stato quello di non aver lavorato in maniera ordinata in campo, nonostante l’ottimo avvio. Siamo stati poco ordinati nel lavorare senza il pallone, trovare spazi in quel campo non è semplice per nessuna squadra, poi se ci mettono le assenze di giocatori importanti, diventa ancora più complicato". Ma la trasferta di Fermo è già stata resettata. La testa è ora rivolta all’Olbia, liquidata all’andata al Nespoli con un secco 4-2, ma questa volta, come afferma lo stesso Colavitto, sarà una partita completamente diversa: "E’ una squadra importante, perché non so quanti organici possano annoverare gente che abbia giocato in Serie A come Ragatzu e Dessena. E’ una squadra solida, quadrata e con giovani interessanti: noi, a distanza di un girone, siamo cresciuti sotto tanti aspetti, ma dobbiamo replicare in campo ciò che abbiamo fatto in allenamento, con la massima attenzione. Questa è la vera difficoltà. Le sconfitte sono sempre difficili da assorbire, non si può dire che è stato un incidente di percorso: bisogna lavorare". Dopo il passo falso di Fermo è quindi vietato sbagliare, soprattutto visto e considerato il ruolino di marcia che stanno avendo le dirette concorrenti: "Nel girone di ritorno stiamo avendo una maggiore continuità di risultati, mi auguro che domani metteremo in campo il meglio di noi, contro un signor organico". Nessuna rotazione in vista per il tecnico che, a dispetto della situazione infortuni e ad una settimana dallo scontro diretto contro l’Entella, domani sembra intenzionato a schierare la formazione migliore: "Turnover? Ragiono così soltanto se c’è l’infrasettimanale di mezzo, ma visto che si rigiocherà direttamente domenica, domani schiererò l’undici che secondo me in settimana mi ha dato maggior garanzie". Chiosa finale su Roberto Occhiuzzi, tecnico avversario e tra i più giovani della categoria: "Occhiuzzi ho avuto modo di conoscerlo di persona, ad Olbia: ho avuto l’impressione di una persona molto umile, che è arrivata nel professionismo prima di me. Lo saluterò con grande rispetto". Parola al campo adesso, per vendicare la sconfitta playoff dell’anno scorso che brucia ancora.

Gianmarco Minossi