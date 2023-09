In Coppa Italia sorride solo Castelfidardo Osimana e Jesina chiamate al riscatto

Sorride solo il Castelfidardo nell’esordio in Coppa Italia di Eccellenza delle tre anconetane al via nell’élite del calcio regionale. I fidardensi vincono di misura il derbyssimo giocato sul ‘neutro’ di Chiaravalle contro l’Osimana, con il guizzo del ragazzo di casa Braconi, nel secondo tempo, a seguito di una mischia. Mister Giuliodori non può che essere soddisfatto "soprattutto dal punto di vista tattico, per la buona qualità espressa, ma abbiamo tenuto bene il campo anche dal punto di vista fisico". Tutt’altra aria si respira in casa Osimana dove "non riusciamo a sviluppare la fase offensiva, a trovare i giocatori smarcati, manchiamo di incisività in avanti e di dinamicità, non riusciamo a vincere un duello" l’analisi di Senigagliesi, allenatore dei giallorossi. Non mancano invece gli infortuni in casa Osimana. Un gol ha deciso in negativo il debutto della Jesina uscita sconfitta dal campo del K Sport Montecchio Gallo. "Abbiamo disputato una buona gara sul campo di una delle favorite, ma dobbiamo fare meglio perché quest’anno ci sarà estremo equilibrio e bisognerà fare attenzione a tutti i particolari - le parole di mister Strappini -. Il gol subito al 90’ ne è un esempio". Il passaggio del turno però è ancora aperto per entrambe le sfide degli ottavi di Coppa (ritorno fissato il 20 settembre), con Osimana e Jesina chiamate a sfruttare il fattore campo.