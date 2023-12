In mille da Pescara con l’incognita degli "infiltrati" nei settori dorici

Ancona si prepara al derby dell’Adriatico, alla tifoseria pescarese che arriverà in gran numero domani sera per assistere alla partita, e a tutti i conseguenti problemi di traffico cui inevitabilmente andranno incontro gli anconetani per arrivare allo stadio.

Sono andati esauriti già ieri mattina, infatti, i mille biglietti a disposizione dei tifosi ospiti per la curva sud e, di fronte al tentativo di alcuni pescaresi di acquistare online biglietti di altri settori destinati agli anconetani, l’Ancona, su input della questura dorica e vista la sfida "bollente", ha dovuto sospendere la vendita online di tagliandi per evitare problemi.

Vendita dunque che prosegue solo attraverso i negozi convenzionati con il circuito Diyticket. Saranno un pomeriggio e serata di grande attenzione e lavoro anche per le forze dell’ordine, visto che il comunicato emesso dalla tifoseria ospite, tra insulti ed espressioni denigratorie che vanno ben oltre la provocazione e lo sfottò sportivo, lascia intendere che sarà un derby estremamente caldo.

Il problema da affrontare, però, sarà anche quello relativo alla viabilità, visto che si giocherà di sera, alle 20.45, e gli sportivi, sia gli anconetani sia gli ospiti, cominceranno ad affluire al Del Conero già nel tardo pomeriggio, quando la città è presa d’assalto per il penultimo weekend che precede il Natale.

L’amministrazione comunale dorica, d’accordo con la società biancorossa, ha dunque disposto le consuete modifiche alla viabilità da e per Passo Varano, con tutti i conseguenti disagi che si verranno a creare per gli anconetani, soprattutto per tutti coloro che non si recheranno al Del Conero in congruo anticipo.

In occasione della partita di domani, infatti, dalle ore 18,30 fino al completo deflusso del traffico sono previste alcune modifiche alla viabilità dovute a motivi di ordine pubblico: per i tifosi locali l’accesso allo stadio è solo quello dal cimitero delle Tavernelle proseguendo per strada provinciale fino a poter arrivare allo stadio.

Agli anconetani non sarà consentito neanche l’accesso da via Filonzi, chiuso perchè rappresenta il varco di accesso destinato ai supporter pescaresi. Allo stesso tempo non sarà consentito neanche il parcheggio vicino al forno Stacchiotti, anche perché il sottopassaggio della stazione sarà presidiato dalle forze dell’ordine e interdetto a chi non è in possesso di regolare biglietto ferroviario. Tutto questo per evitare possibili zone di contatto tra le tifoserie.

Per i sostenitori biancorossi che provengono da sud, infine, la strada di accesso verso l’impianto sportivo sarà deviata dall’arco degli Angeli verso Varano: solo transitando nella frazione, infatti, i mezzi potranno accedere al parcheggio dello stadio, scendendo sulla provinciale Cameranese all’altezza dell’incrocio di Passo Varano per svoltare nuovamente verso il Del Conero.

Giuseppe Poli