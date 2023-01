In mostra le maglie di Vialli, Pelé e Mancini

di Sara Ferreri

Lo sport e i cimeli dei ‘monumenti’ del calcio in mostra a Jesi nei locali accanto al bar ricevitoria Paoloni in via Gallodoro. Ci sono anche le maglie di due grandi recentemente scomparsi: quella indossata da Gianluca Vialli e quella autografata da Pelè, la leggenda del calcio brasiliano e quella del ct della nazionale Roberto Mancini con la sua Sampdoria. Si chiama "Weplay" la neonata associazione presieduta da Rita Marconi, già conosciuta per le sue pubblicazioni e a cui partecipano Paolo Paoloni, presidente del "club Juventus Jesi 2 stelle", il quarto più grande d’Italia per numero di abbonati e, tra gli altri, il musicista Ernesto Talacchia. Un’associazione che parte dai valori dello sport ma che presto organizzerà iniziative culturali e benefiche coinvolgendo anche sponsor e istituzioni. "Stiamo lavorando – spiega Paolo Paoloni – ad una giornata rievocativa con i campioni dell’82". L’idea nasce da Rita Marconi e suo marito Luigi Paoloni, ex comico del Bagaglino che spiega: "Presto ci occuperemo anche di spettacolo e cultura destinando anche dei buoni per il teatro, i concerti e la palestra anche in collaborazione con altri enti. Per rendere la cultura e lo spettacolo più fruibile da tutti". In mostra nei locali di via Gallodoro si potranno trovare le maglie di Vialli al Chelsea e con la Sampdoria (questa particolarmente vissuta, con tracce di sangue dello stesso campione dovute probabilmente a una ferita in una partita di Coppa Italia), la maglia dello jesino Roberto Mancini celebrativa della finale di Coppa dei Campioni giocata e persa dalla Sampdoria. E ancora la maglia di Vialli per Wembley 1992 (e a Wembley 29 anni dopo Mancini e Vialli hanno vinto gli Europei insieme con la Nazionale). E ancora la maglia con l’autografo di Pelè del Brasile Campione del Mondo nel 1970 in Messico (4-1 contro l’Italia in finale, primo gol di Pelè). Cimeli che testimoniano il legame con la città e la regione. C’è la maglia della Juventus anni ‘80 di Michel Platinì con lo sponsor Ariston di Merloni: il primo sponsor della storia sulla maglia della Juve. E poi la maglia di Fabrizio Ravanelli nella finale di Champion’s vinta dalla Juve nel ‘96 a Roma. Partita questa in cui Ravanelli fece gol e in cui Gianluca Vialli era il capitano dell’ultima Juve che ha vinto la Championì’s (ex coppa dei campioni). In mostra anche la maglia di Totò Schillaci ai Mondiali di Italia ‘90 (Mancini e Vialli erano in rosa con l’Italia anche se il primo non giocò mai) e quella di Gianluigi Buffon ai mondiali 2006, relativa alla partita vinta dall’Italia.