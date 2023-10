In palio il titolo dei superleggeri: "Sto provando mille emozioni"

Charlemagne Metonyekpon, il ventottenne pugile osimano-fidardense originario del Benin, sta per coronare un sogno: il prossimo 4 novembre, infatti, salirà sul ring di Charleville-Mezières, nelle Ardenne francesi, per combattere contro il detentore Walid Ouizza, campione di Francia pesi superleggeri. Cintura valida per la Ebu Silver, European Boxing Union, e match d’assoluto spessore per Charly, come lo chiamano amici e sostenitori. Adesso il suo sogno si tramuta in obiettivo, perché per Charly non basta più partecipare. Lui vuole vincere e, d’altra parte, per lui parla il suo score: tredici incontri da professionista tutti vinti, per il campione italiano superleggeri. Dall’altra parte un pugile decisamente tosto: diciassette incontri vinti da professionista, di cui però ben otto per ko, e due persi, per il trentaduenne transalpino. "Al momento provo mille emozioni che mi attraversano il corpo – racconta Charly –. E’ un nuovo mondo e non so esattamente cosa mi aspetta".

Combatterà contro Walid Ouizza, campione di Francia e campione europeo Ebu Silver in carica. Lo ha studiato?

"E’ un pugile tosto, uno che non fa mai un passo indietro, un picchiatore, non fortissimo tecnicamente ma molto bravo sul piano fisico. Però penso soprattutto a me stesso, ad arrivare all’appuntamento preparato e convinto. Finora ho sempre fatto così, il mio metodo ha funzionato e dunque proseguirò nello stesso modo".

Che ambiente pensa di trovare?

"Non so nulla, non ho aspettative precise, ma sono anche abituato a combattere fuori casa, sicuramente andrò lì per dare del mio meglio".

Lei è più giovane ma ha anche meno incontri da professionista, vantaggi e svantaggi?

"Ouizza ha più esperienza, ma questa cosa non mi spaventa affatto, anche da dilettante ho visto e affrontato gente con più match di me, ma poi conta chi hai affrontato. E non so se Ouizza ha mai affrontato uno che ha la voglia di vincere che ho io".

Ecco, come si sta preparando?

"Come le altre volte: sveglia alle 4 di mattina, perché poi c’è da andare a lavorare, primo allenamento, tra corsa e palestra con esercizi specifici, poi vado al lavoro e quando ho finito torno subito palestra. A casa ci sto il tempo di mangiare e di mettermi a riposare, perché il giorno dopo ricomincio daccapo".

Ci racconta in breve la sua vita?

"Sono nato nel Benin e arrivato a Osimo che avevo quasi otto anni, ho sempre vissuto a Osimo con i miei genitori. Poi ho fatto le superiori a Castelfidardo e a diciott’anni sempre a Castelfidardo ho cominciato la boxe. E adesso ci vivo anche, a Castelfidardo, con la mia fidanzata Eleonora".

Questo confronto europeo è il suo sogno?

"Il mio sogno è stato sempre potervi partecipare. Ma adesso è un obiettivo, nel senso che voglio assolutamente vincere".

Giuseppe Poli