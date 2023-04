In pedana le giovani promesse del fioretto

Otto categorie, un numero record di promesse della scherma provenienti da tutta Italia e gli immancabili successi degli atleti della provincia di Ancona, che si conferma leader nella disciplina. Nel week-end appena trascorso è stato un vero successo il "Kinder joy of moving", di fioretto maschile e femminile giovanile, la cui seconda e ultima prova si è svolta al PalaIndoor di Ancona. Come dice il motto della manifestazione, che ha fatto arrivare nel capoluogo dorico ben 743 atleti under 14, all’agonismo si lega il divertimento per far sì che, "qualunque sia la sfida, a vincere sia la gioia".

Positivi i risultati dei nostri atleti, in vista dei campionati italiani di Riccione che rappresentano il clou della stagione. Da sottolineare, nella prima giornata di gare, il terzo posto di Evan Felici (Club Scherma Jesi) che nella categoria Maschietti ha subito portato le Marche sul podio. Tra gli Allievi, Sergio Della Gatta e Leonardo Gambitta, del Club Scherma Ancona, i migliori con l’11° e il 13° posto, piazzamento simile a quello della compagna di squadra Sami Alejandra Regina, 10° tra le Ragazze. La prima giornata si è chiusa con la prova delle Bambine dove è arrivato un nuovo podio, ancora grazie a Jesi: lo ha centrato Melita Governatori, terza. Quindi le prove della domenica, con il primo trionfo assoluto della due giorni, giunto ancora una volta grazie al Club Scherma Jesi: tra le fiorettiste della categoria Giovanissime il primo posto è infatti andato a Maria Vittoria Trombetti. Nella stessa classe d’età, ma nel settore maschile, il miglior piazzamento lo ha centrato Matteo Olivi, del Club Scherma Montignano-Marzocca-Senigallia, che è giunto 14°.

Fiorettisti di casa lontani dal podio tra i Ragazzi, dove il miglior marchigiano è stato Mattia Renzi di Fermo, 11°, mentre Alessandro Ippoliti del Club Scherma Ancona ha terminato al 40° posto. L’ottava e ultima prova ha fatto concludere alla grande il "Kinder joy of moving" del PalaIndoor, perché qui è arrivata la seconda vittoria di giornata per gli atleti della provincia: nella categoria Allieve infatti medaglia d’oro per Maria Elisa Fattori del Club Scherma Jesi, che dunque è stato il vero mattatore del week-end di scherma nel capoluogo: questa è stata la gara migliore per i nostri visto che hanno chiuso tra i primi 30 pure Vittoria Lazzeri (Pesaro, 8°), Zoe Segat (Jesi, 9°), Anna Sofia Cantarini (Ancona, 13°) ed Erika Sanvito (Fabriano, 30°).

Andrea Pongetti