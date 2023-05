In Prima si decide solo per playoff e playout

Il girone B di Prima Categoria ha già incoronato la regina della stagione 2022-2023. E’ la Castelfrettese che una settimana fa, alla penultima giornata, con il punto conquistato sul campo del Monserra, ha conquistato il salto matematico in Promozione viste le quattro lunghezze di vantaggio sulla seconda in classifica, la Filottranese. E allora l’ultima giornata che si gioca oggi in contemporanea regalerà emozioni solo per i posti playoff e playout. Per i primi già sicuri di disputarli la Filottranese, Sassoferrato Genga e Borgo Minonna, mentre il Chiaravalle, quinto, deve vincere a tutti i costi in casa contro la Labor e sperare in una sconfitta della Filottranese che ospiterà un Villa Musone a caccia di punti salvezza, anche se i biancorossi di Malavenda, secondi, con un pareggio potrebbero già volare nella finale playoff del girone saltando così il primo turno degli spareggi promozione. In zona playout ancora in ballo Villa Musone, Monserra, Real Cameranese e Castelleonese divise da sole due lunghezze. Loreto e Colle 2006 sono già retrocesse da settimane in Seconda Categoria. Il programma. Prima Categoria (girone B), 15^ e ultima giornata di ritorno. Oggi (ore 16:30): Castelbellino-Borgo Minonna, Castelfrettese-Real Cameranese, Castelleonese-Sassoferrato Genga, Chiaravalle-Labor, Colle 2006-Staffolo, Filottranese-Villa Musone, Loreto-Monserra, Sampaolese-Montemarciano. Classifica: Castelfrettese 62; Filottranese 58; Sassoferrato Genga 54; Borgo Minonna 50; Chiaravalle 46; Castelbellino 45; Staffolo 44; Montemarciano 39; Labor e Sampaolese 37; Castelleonese e Real Cameranese 34; Monserra 33; Villa Musone 32; Loreto 12; Colle 2006 11.