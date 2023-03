"Indimenticabile il tifo a Bologna per il giorno della promozione in A"

Ventidue presenze, due reti e la prima, storica promozione in Serie A nel 1992: è stata una breve ma intensa parentesi quella vissuta ad Ancona da Eupremio "Tony" Carruezzo. Una stagione da riserva di lusso del "cobra" Tovalieri, più un gettone racimolato in massima serie nel 1993. Oggi allena la Primavera e la formazione femminile della Lucchese, squadra alla quale è sicuramente più legato, avendovi trascorso sei anni nella parte finale della carriera, ma anche la "dorica" occupa un posto speciale nel suo cuore: "E’ una di quelle partite speciali, perché a Lucca ci vivo tutt’oggi, mentre ad Ancona mi lega uno dei ricordi più entusiasmanti, con quella promozione inaspettata e con dei compagni di squadra fantastici, con i quali sono rimasto sempre in contatto. Peccato, perché entrambe meritano molto di più della Serie C, quindi spero che possano risalire il prima possibile". Carruezzo dice quindi la sua sulla formazione di Colavitto, che all’andata si impose al Del Conero per 2-1: "L’ho seguita poco, però so che è una squadra importante, ben messa in campo e allenata da un allenatore carismatico. Secondo me ci sono i presupposti perché questa stagione possa finire nel migliore dei modi. Come la Lucchese, che rispetto all’anno scorso ha qualcosa in più: a Lucca c’è entusiasmo e sappiamo che i play-off sono una lotteria, quindi ci sono buoni motivi per essere ottimisti".

Da allenatore della Primavera della formazione toscana, Carruezzo indica anche un elemento finito in prima squadra a cui dorici dovranno prestare particolare attenzione: "Quest’anno abbiamo consegnato a Maraia un interessante attaccante classe 2003, Gianluca Camaiani. E’ il vice-capocannoniere della Primavera e oggi è quello più pronto tra i giovani. Secondo me, verso la fine del campionato, potrà entrare stabilmente in prima squadra". Qual è il ricordo più bello che ancora oggi ti lega ad Ancona? "Ce ne sono tanti: potrei dire il pubblico venuto a Bologna il giorno della promozione, oppure il viaggio di ritorno in pullman speso a cantare le canzoni con i miei compagni. Ma tutta l’annata è stata fantastica, con un gruppo di giocatori che avrebbe poi avuto carriere importanti. Penso ai giovani Sogliano, Bertarelli, De Angelis, che poi hanno orbitato stabilmente in Serie A: ma anche agli esperti Gadda, Fontana, Tovalieri, eravamo tutti molto uniti e ci divertivamo tantissimo. Ad un certo punto della stagione ci siamo guardati in faccia e abbiamo capito che potevamo fare l’impresa: la forza maggiore è stata quella voglia di arrivare in fondo, è stata proprio la vittoria del gruppo, aiutati anche da una tifoseria che ci ha sempre spinti. Non ci sono parole per descrivere ciò che abbiamo vissuto e che non dimenticherò mai".

Gianmarco Minossi