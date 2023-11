Inizia bene il Senigallia. Sasso e Borghetto pari

Mercoledì 8 novembre si giocherà la seconda giornata della seconda fase della Coppa Marche di Prima Categoria che si compone di sei triangolari. In attesa nella prima giornata nel girone A inizia bene il Senigallia calcio che supera per 3-0 il Lunano (ha riposato la Falco Acqualagna). Finisce 1- 1 invece la sfida nel girone B che ha visto di fronte Sassoferrato Genga e Borghetto. La Passatempese che fatica in campionato va forte in Coppa: i gialloblu prevalgono 2-1 sul Montecassiano. Classifiche. Girone A. Senigallia 3; Falco Acqualagna e Lunano 0. Girone B: Borghetto e Sassoferrato Genga 1; Real Cameranese 0. Girone C. Passatempese 3; Sampaolese e Montecassiano 0. Gli altri risultati: Folgore Castelraimondo-Vigor Montecosaro 1-2, Futura 96-Cuprense 2-2, Castel di Lama-Comunanza 1-2. Fra sei giorni spazio alla seconda giornata, mentre il terzo e ultimo turno si disputerà il 29 novembre. Il programma delle gare della seconda giornata. 081123 (ore 14:30): Lunano-Falco Acqualagna (riposa Senigallia), Real Cameranese-Sassoferrato Genga (Borghetto), Montecassiano-Sampaolese (Passatempese), Settempeda-Folgore Castelraimondo (Vigor Montecosaro), Pinturetta-Futura 96 (Cuprense), Azzurra Sbt-Castel di Lama (Comunanza). SQUALIFICATI. Dopo le partite della prima giornata una giornata di squalifica per Catena (Passatempese) e Paoletti (Sassoferrato Genga). Milani (Comunanza), Baiocco (Vigor Montecosaro) e Mora (Cuprense).