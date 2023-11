Inizia oggi il campionato. Pallamano femminile, in campo. Camerano e Chiaravalle

Inizia oggi il campionato di A2 femminile di pallamano. E sono sempre Camerano e Chiaravalle a essere protagoniste delle’’nostre’’ nel campionato nazionale. Le due formazioni sono state inserite nel girone C, in un raggruppamento che registra in totale sei formazioni: oltre alle due marchigiane l’Euromed Mugello, Tushe Prato, Flavioni e Conversano. Oggi delle ‘’nostre’’ scenderà in campo solo Camerano del nuovo coach Andrea Badialetti coadiuvato da Davide Campana - confermato quasi in blocco la squadra della scorsa stagione a parte Danti - che sarà di scena sul campo del Mugello (ore 19:30). Rinviata invece la sfida casalinga della Publiesse Chiaravalle - confermato coach Fradi in panchina - che avrebbe dovuto ospitare Prato, ma visto il maltempo che ha colpito la città toscana la Federazione ha concesso il rinvio del match. L’altra sfida della prima giornata è quella tra Flavioni e Conversano. Nel maschile altra settimana di sosta per gli impegni della Nazionale. Il torneo di A Silver - che vede in testa da sola Camerano con 10 punti, con terza Chiaravalle asieme a Romagna a quota 7 - tornerà la prossima settimana. Camerano e Chiaravalle saranno in trasferta rispettivamente sui campi del Romagna (ore 19) e Genea Lanzara (ore 18:30).