Iniziativa di Comune e Rotary

Bulli no way! Bullismo …. assolutamente no! L’attacco frontale nei confronti di una delle piaghe sociali tra le più radicate, difficili e insidiose da affrontare per la sua complessità, trova nuove risorse nel progetto del Rotary Jesi presentato ieri nella sala del lampadario del Circolo Cittadino. Un progetto indirizzato alle società sportive cittadine affiliate al Coni – con il coinvolgimento di dirigenti, tecnici, atleti e delle loro famiglie - per prevenire, ancor prima che combattere, un fenomeno da sempre presente nel mondo degli adolescenti, da quello della scuola alla quotidiana attività di centinaia di società sportive. Prevenzione, la parola che più di altre ha fatto capolino negli interventi del presidente Floro Flori "Sentivamo di voler fare qualcosa di concreto, trovare un modo per contrastare il bullismo non in maniera virtuale" del vice sindaco assessore ai servizi sociali Samuele Animali "una importante iniziativa di interesse pubblico, complimenti al Rotary", del dottor Mauro Mario Coppa psicologo e psicoterapeuta da anni in prima linea nella lotta contro il bullismo (attivo da dieci anni il numero verde per le segnalazioni da parte di studenti e genitori). A Maurizio Marchegiani, presidente della apposita commissione e al socio Emanuele Zannini il compito di illustrare tempi e modalità di un progetto il cui bando verrà pubblicato a giorni sul sito del Rotary con allegata la lista delle società locali aventi diritto: entro il 17 marzo prossimo ogni società potrà presentare il proprio protocollo antibullismo, la documentazione che risulterà prima classificato riceverà un premio di 4 mila euro da destinare all’acquisto di attrezzature sportive o di primo soccorso. L’auspicio, sorride il presidente Flori, è che altri distretti del Rotary seguano l’esempio.

Gianni Angelucci